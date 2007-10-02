Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
TMA - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4156
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Matias Romeo
Здесь основной вес приходится на среднюю часть ценового ряда. Фактически, они представляют собой дважды сглаженные простые скользящие средние. Длина простых скользящих средних зависит от чётности или нечётности выбранного числа периодов.
Здесь основной вес приходится на среднюю часть ценового ряда. Фактически, они представляют собой дважды сглаженные простые скользящие средние. Длина простых скользящих средних зависит от чётности или нечётности выбранного числа периодов.
Операции для расчёта TMA таковы:
- 1. К числу периодов скользящего среднего добавляется 1.
- 2. Полученная сумма делится на 2.
- 3. Если результат вышел дробным, то он округляется его до целого.
- 4. Рассчитывается простое скользящее среднее цен закрытия с числом
- периодов, полученным по пункту 3.
- 5. Вновь используя значение, полученное по пункту 3, рассчитывается простое
- скользящее среднее скользящего среднего, рассчитанного по пункту 4.
Volume with Custom Moving Average
Индикатор Volume with Custom Moving Average.wlxBWACsig
Индикатор, показывающий вход по АС.