CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Поддержка и Сопротивление - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
8551
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

ИНдикатор показывает линии поддержки и сопротивления на основе фракталов.





Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7118

FX5_MACD_Divergence FX5_MACD_Divergence

Показывает дивергенцию между ценой и MACD, дает Buy/Sell сигналы.

Waddah Attar RSI Level Waddah Attar RSI Level

Отрисовывает дневные уровни RSI на графике.

FX5_SelfAdjustingRSI FX5_SelfAdjustingRSI

Индикатор отрисовывает саморегулирующиеся уровни перекупленности-перепроданности RSI, предложенные Давидом Сепиашвили.

Поворот текста Поворот текста

Простой пример работы с объектами: создание объекта, изменение свойств, перерисовка графика.