Индикаторы

Waddah Attar Pivot Fibo Dayly Indicator - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор отрисовывает линию Pivot, семь уровней R (сопротивления) и семь уровней S (поддержки) с бэк-тестом. Индикатор, в свою очередь, состоит из двух других: Waddah_Attar_Pivot_Fibo_First.mq4 и Waddah_Attar_Pivot_Fibo_Second.mq4

Я не могу рисовать 15 линий одним индикатором, поэтому объединил для этого два. Разместите оба индикатора на графике, чтобы отрисовать все уровни.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7095

