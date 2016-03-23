Смотри, как бесплатно скачать роботов
FX5_FiboSpiral - индикатор для MetaTrader 4
- 12120
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Спираль Фибоначчи — один из лучших инструментов, который можно получить на основе удивительных последовательностей и чисел Фибоначчи. По мнению многих трейдеров, это сильный инструмент для прогнозирования поведения людей на финансовых рынках. Формирование спирали Фибоначчи можно наблюдать и в природе: как примеры можно привести образование раковин моллюсков, лепестков цветов, плодов, расположение листьев и веток растений, и даже формирование галактик.
Спираль Фибоначчи — особая спираль, которая растет от центра на основании соотношения Фибоначчи 1,618 (которое также называется "золотым сечением"). Каждый раз, когда спираль описывает полный оборот, она расширяется в соответствии с золотым сечением.
Индикатор строит на графике золотую спираль Фибоначчи. Он прост и гибок в использовании, однако нужно понять, как изначально настроить программу, прежде чем начать использовать ее.
После запуска индикатора он будет отрисовывать квадрат и спираль. Если квадрат неправильно масштабирован, вы можете изменить его размеры, и спираль будет перерисована с приходом следующего ценового тика. Масштабируйте квадрат до тех пор, пока не получите нужную форму спирали.
Надеюсь, этот индикатор вам понравится.
- radius: начальный радиус для построения спирали.
- goldenSpiralCycle: этот параметр говорит о том, сколько циклов оборота пройдет спираль, прежде чем расшириться до золотого сечения. (по умолчанию: 1)
- clockWiseSpiral: если установлено true, то индикатор будет строить спираль по часовой стрелке, если false — против.- spiralColor1, spiralColor2: цвета построенной спирали.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7082
