Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Waddah_Attar_HTML - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3165
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Скрипт создает HTML-отчеты по торговле на вашем текущем графике. Они содержат полезную информацию. Попробуйте сами!
Выходные данные скрипта будут скопированы в папку \expert\files.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7071
TrendMeLeaveMe
Прежде чем запускать этот эксперт, надо отрисовать восходящий или нисходящий тренд.Symbol Index MA
Индикатор показывает индекс по символу и две MA.
FX5_Divergence
Показывает дивергенцию между ценой и OsMA, дает Buy/Sell-сигналы.Waddah Attar Trend
Индикатор прост в использовании и очень чувствителен к сигналам на покупку или продажу.