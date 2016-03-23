CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

Waddah_Attar_HTML - скрипт для MetaTrader 4

Ahmad Waddah Attar | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3165
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Скрипт создает HTML-отчеты по торговле на вашем текущем графике. Они содержат полезную информацию. Попробуйте сами!




Выходные данные скрипта будут скопированы в папку \expert\files.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7071

TrendMeLeaveMe TrendMeLeaveMe

Прежде чем запускать этот эксперт, надо отрисовать восходящий или нисходящий тренд.

Symbol Index MA Symbol Index MA

Индикатор показывает индекс по символу и две MA.

FX5_Divergence FX5_Divergence

Показывает дивергенцию между ценой и OsMA, дает Buy/Sell-сигналы.

Waddah Attar Trend Waddah Attar Trend

Индикатор прост в использовании и очень чувствителен к сигналам на покупку или продажу.