Индикаторы

Set Fibo Price - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор проставляет цены на линии Фибоначчи. Нарисуйте свою фибо-линию на графике, затем запустите на нем индикатор, и вы увидите цены на фибо-уровнях.


Индикатор Set_Fibo_Price_Any автоматически берет значения с фибо-уровней и конвертирует их в текстовый формат.







