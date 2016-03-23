Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Set Fibo Price - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5445
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор проставляет цены на линии Фибоначчи. Нарисуйте свою фибо-линию на графике, затем запустите на нем индикатор, и вы увидите цены на фибо-уровнях.
Индикатор Set_Fibo_Price_Any автоматически берет значения с фибо-уровней и конвертирует их в текстовый формат.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7054
Сила быков и медведей
Индикатор показывает силу "быков" и "медведей" в одном окне.Advanced ADX
Простое отображение ADX. Покупайте на зеленых барах и продавайте на красных.
Symbol Index MA
Индикатор показывает индекс по символу и две MA.TrendMeLeaveMe
Прежде чем запускать этот эксперт, надо отрисовать восходящий или нисходящий тренд.