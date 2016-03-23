CodeBaseРазделы
Индикаторы

Symbol Index MA - индикатор для MetaTrader 4

Ahmad Waddah Attar | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Опубликован:
Индикатор показывает индекс по символу и две MA.



 

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7056

