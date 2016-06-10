CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

MA-4H - indicador para MetaTrader 4

Victor Lukashuck | Portuguese English Русский 中文 Deutsch 日本語
Visualizações:
1090
Avaliação:
(18)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador MA-4H mostra a média móvel a partir do timeframe selecionado no gráfico do período atual. O cruzamento de dois médias é embutida de modo opcional. Os parâmetros externos permitem ativar uma segunda média móvel para ver os seus cruzamentos.


MA-4H

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7062

Period ConverterALL Period ConverterALL

Script para converter o gráfico do timeframe М1 em todos os outros gráficos de timeframes padrão e recriar o gráfico do timeframe М1.

Market browse Market browse

Este script irá permitir que você use as informações sobre o observação do mercado e as configurações do terminal do cliente. Pode ser muito útil para estudar as opções do terminal cliente e da observação do mercado.

Biblioteca de funções para trabalhar com arquivos INI. Biblioteca de funções para trabalhar com arquivos INI.

Inclui cinco funções para ler os valores do arquivo INI e outras cinco para gravar os valores num arquivo INI. Assim, existem cinco pares de funções para ler/escrever os valores do tipo array of integer, bool, double, integer e string.

Biblioteca de funções para manutenção de posições usando trailing stop Biblioteca de funções para manutenção de posições usando trailing stop

Usando esta biblioteca é possível em qualquer conselheiro fazer a manutenção de posições mediante o trailing stop.