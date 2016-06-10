Participe de nossa página de fãs
MA-4H - indicador para MetaTrader 4
- 1090
-
O indicador MA-4H mostra a média móvel a partir do timeframe selecionado no gráfico do período atual. O cruzamento de dois médias é embutida de modo opcional. Os parâmetros externos permitem ativar uma segunda média móvel para ver os seus cruzamentos.
MA-4H
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7062
