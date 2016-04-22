und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MA-4H - Indikator für den MetaTrader 4
Der MA-4H-Indikator zeigt den gleitenden Durchschnitt des ausgewählten Zeitrahmens auf dem Chart des aktuellen Zeitraums. Das Kreuzen vom zwei gleitenden Durchschnitten ist als Option implementiert. Die externen Parameter erlauben den zweiten gleitenden Durchschnitt zu aktivieren, um deren Kreuzen sehen zu können.
