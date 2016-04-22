CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

MA-4H - Indikator für den MetaTrader 4

Victor Lukashuck | German English Русский 中文 日本語 Português
Ansichten:
876
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
MA-4H.mq4 (4.99 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der MA-4H-Indikator zeigt den gleitenden Durchschnitt des ausgewählten Zeitrahmens auf dem Chart des aktuellen Zeitraums. Das Kreuzen vom zwei gleitenden Durchschnitten ist als Option implementiert. Die externen Parameter erlauben den zweiten gleitenden Durchschnitt zu aktivieren, um deren Kreuzen sehen zu können.


MA-4H

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7062

Zeitrahmen Konvertierer-ALLE Zeitrahmen Konvertierer-ALLE

Skript zur Konvertierung der Daten des M1-Charts in allen anderen Standard-Zeitrahmen und die Wiederherstellung des M1-Chart.

News Hour Trade News Hour Trade

Expert Advisor entwickelt für News-Time-Trading (Zeit einstellen und vergessen).

Bibliothek von Funktionen zum Arbeiten mit INI-Dateien. Bibliothek von Funktionen zum Arbeiten mit INI-Dateien.

Die Bibliothek enthält die fünf Funktionen zum Lesen der Werte aus einer INI-Datei und fünf Funktionen für das Schreiben der Werte in eine INI-Datei. So gibt es fünf Paare von Funktionen zum Lesen/Schreiben der Werte 'integer-array', 'boolean', 'double', 'integer' und 'string'.

Funktions-Bibliothek für das Management von Positionen mit einem einfachen Trailing Stopp Funktions-Bibliothek für das Management von Positionen mit einem einfachen Trailing Stopp

Mit Hilfe dieser Bibliothek ist es möglich, Positionen mit einem einfachen Trailing Stopp in jedem Expert Advisor zu kontrollieren.