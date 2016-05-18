コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MA-4H - MetaTrader 4のためのインディケータ

Victor Lukashuck
ビュー:
1175
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
MA-4H.mq4 (4.99 KB) ビュー
インディケータMA-4Hは、現在お使いの時間軸チャートにご選択の時間軸からの移動平均線を表示します。2本の移動平均線の交差がオプションとして追加されました。外部引数は交差を検出するように2番目の移動平均線を表示させます。


MA-4H

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7062

