無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MA-4H - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1175
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インディケータMA-4Hは、現在お使いの時間軸チャートにご選択の時間軸からの移動平均線を表示します。2本の移動平均線の交差がオプションとして追加されました。外部引数は交差を検出するように2番目の移動平均線を表示させます。
MA-4H
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7062
Period ConverterALL
このスクリプトは、1分足チャートを他の時間軸のチャートに転換する、または1分足チャートを再形成します。Example of SAR Automated - with Advanced Money Management
This example has been built using SAR (Stop And Reverse) indicator with Advanced Money Management function.
INIファイルを処理する関数を含むライブラリ
このライブラリは、5つのINIファイルから値を読み込む関数と5つのINIファイルに値を書き込む関数を含みます。このように、integer型、bool型、double型、integer型やstring型などの値のために関数の5対があります。値動きを追いかけるように自動でポジションをする関数を含むライブラリ
このライブラリのおかげで、どんなEAでもポジションに対して自動的にトレイリングストップを設定できます。