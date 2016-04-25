代码库部分
MA-4H - MetaTrader 4脚本

Victor Lukashuck | Chinese English Русский Deutsch 日本語 Português
MA-4H.mq4 (4.99 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
指标 MA-4H 在当前图表上显示所选择时间帧的移动均线。两条移动均线的交汇作为选项实现。外部参数可以激活第二条移动均线以便观察它们的交汇。


MA-4H

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7062

