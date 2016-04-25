请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
指标 MA-4H 在当前图表上显示所选择时间帧的移动均线。两条移动均线的交汇作为选项实现。外部参数可以激活第二条移动均线以便观察它们的交汇。
MA-4H
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7062
周期转换
脚本能将图表的 M1 时间帧转换为所有其它标准的图表时间帧, 并重建 M1 时间帧图表。BROTHER - 根据趋势高点彩虹桥的结果(By Rainbow On Trend High Extreme Results) - 5分钟人工系统EA
这不是一个自动的系统. 它是完全人工的.
操作 INI-文件的函数库。
函数库包括五个函数, 用于从一个 INI-文件读取数值, 以及五个函数用于写入数据至一个 INI-文件。所以, 一共有五对函数来读/写 '整数数组', '布尔', 双精度', 整数' 和 '字符串' 类型的值。用于简单操纵仓位尾随止损的函数库
在这个函数库的帮助下, 可以在 EA 里实现简单的仓位尾随止损能力。