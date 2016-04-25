这不是一个自动的系统. 它是完全人工的.

脚本能将图表的 M1 时间帧转换为所有其它标准的图表时间帧, 并重建 M1 时间帧图表。

函数库包括五个函数, 用于从一个 INI-文件读取数值, 以及五个函数用于写入数据至一个 INI-文件。所以, 一共有五对函数来读/写 '整数数组', '布尔', 双精度', 整数' 和 '字符串' 类型的值。

在这个函数库的帮助下, 可以在 EA 里实现简单的仓位尾随止损能力。