Индикаторы

Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator) - индикатор для MetaTrader 4

Сначала вычисляется индикатор Чайкина аккумуляции/распределения (Volume Accumulation- VA).

VA = {[(Close - Low) - (High - Close)] / (High - Low)}*Volume
Далее вычисляется Осциллятор Чайкина CHO = SMA(VA, m) - SMA(VA, n)

где:

m -больший порядок средней

n - меньший порядок средней.

Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator)


Accumulative Swing Index - ASI Accumulative Swing Index - ASI

Индикатор Accumulative Swing Index используется для анализа фьючерсов.

Period ConverterALL Period ConverterALL

Скрипт для конвертации графика таймфрейма М1 во все другие графики стандартных таймфреймов и пересоздания графика таймфрейма М1.

Chaikin's Volatility - CHV Chaikin's Volatility - CHV

Индикатор волатильности Чайкина учитывает изменения спрэда между максимальной и минимальной ценами. Он определяет величину волатильности на основе ширины диапазона между максимумом и минимумом.

Mass Index Mass Index

Индекс массы предназначен для выявления разворотов тенденции на основе изменений ширины диапазона между максимальной и минимальной ценами. Если диапазон расширяется, индекс массы увеличивается, если сужается — индекс уменьшается.