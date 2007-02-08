Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator) - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 27170
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Сначала вычисляется индикатор Чайкина аккумуляции/распределения (Volume Accumulation- VA).
VA = {[(Close - Low) - (High - Close)] / (High - Low)}*Volume
Далее вычисляется Осциллятор Чайкина CHO = SMA(VA, m) - SMA(VA, n)
где:
m -больший порядок средней
n - меньший порядок средней.
Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator)
Индикатор Accumulative Swing Index используется для анализа фьючерсов.Period ConverterALL
Скрипт для конвертации графика таймфрейма М1 во все другие графики стандартных таймфреймов и пересоздания графика таймфрейма М1.
Индикатор волатильности Чайкина учитывает изменения спрэда между максимальной и минимальной ценами. Он определяет величину волатильности на основе ширины диапазона между максимумом и минимумом.Mass Index
Индекс массы предназначен для выявления разворотов тенденции на основе изменений ширины диапазона между максимальной и минимальной ценами. Если диапазон расширяется, индекс массы увеличивается, если сужается — индекс уменьшается.