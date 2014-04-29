CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_Karpenko - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3212
Рейтинг:
(43)
Опубликован:
Обновлен:
exp_karpenko.mq5 (6.28 KB) просмотр
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.95 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
karpenko.mq5 (5.65 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эксперт Exp_Karpenko построен на основе сигналов осциллятора Karpenko.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае, если произошло изменение цвета облака индикатора.

Для работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Karpenko.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике


Результаты тестирования за 2013 год на GBPUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

DownloadHistory DownloadHistory

Скрипт для загрузки исторических данных по текущему символу с индикацией прогресса.

TSI_WPR_HTF TSI_WPR_HTF

Индикатор TSI_WPR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_TSI_WPR Exp_TSI_WPR

Эксперт Exp_TSI_WPR построен на основе сигналов осциллятора TSI_WPR.

Exp_SlopeDirectionLine Exp_SlopeDirectionLine

Эксперт Exp_SlopeDirectionLine построен на основе сигналов трендового индикатора SlopeDirectionLine.