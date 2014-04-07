CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

SpearmanRankCorrelation_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1957
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор SpearmanRankCorrelation с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора SpearmanRankCorrelation.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Рис.1.Индикатор SpearmanRankCorrelation_HTF

Рис.1.Индикатор SpearmanRankCorrelation_HTF

ExMass_HTF ExMass_HTF

Индикатор ExMass с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

RWI_HTF RWI_HTF

Индикатор RWI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

AMkA_Signal AMkA_Signal

Индикатор AMkA_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора AMkA с фиксированным таймфреймом.

BackgroundСandle_AMkA_HTF BackgroundСandle_AMkA_HTF

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с цветами точек индикатора AMkA.