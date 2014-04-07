Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SpearmanRankCorrelation_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1957
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор SpearmanRankCorrelation с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора SpearmanRankCorrelation.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Рис.1.Индикатор SpearmanRankCorrelation_HTF
ExMass_HTF
Индикатор ExMass с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.RWI_HTF
Индикатор RWI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
AMkA_Signal
Индикатор AMkA_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора AMkA с фиксированным таймфреймом.BackgroundСandle_AMkA_HTF
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками в соответствии с цветами точек индикатора AMkA.