CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Mass_Index_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1914
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Mass_Index с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Mass_Index.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор Mass_Index_HTF

Рис.1. Индикатор Mass_Index_HTF

Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator) Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator)

Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator) с возможностью изменения типа усреднения.

Chaikin_Volatility_HTF Chaikin_Volatility_HTF

Индикатор Chaikin_Volatility с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Accumulative Swing Index - ASI Accumulative Swing Index - ASI

Индикатор Accumulative Swing Index применяется для построения куммулятивного индекса ритма.

CHO_HTF CHO_HTF

Индикатор CHO с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.