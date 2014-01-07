当在指标中使用文本图形，它经常需要实现在指标输入参数中改变字体类型。



在这种情况下，最明显的解决方案是手工输入字体的名称作为输入参数的值，但它不是很方便并容易出错。更有效的方法是使用基于 枚举 的自定义变量和下拉菜单列表。此处呈现的功能模块，设计用来解决此任务。

这个例子足够与代码库工作。假设我们有指标 (ChartInfo_Old.mq5)，在图表中的一个角落显示一个文本标签。此处是输入参数:

input string Text= "Real" ; input color TextColor=Red; input int FontSize= 24 ; input type_font FontType=Font7; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_LEFT_LOWER ; input uint Y_= 1 ;

有了这样的代码，指标输入参数窗口将具有以下模样:





为了让用户可以自由输入字体名，需要替换一些代码:

1. 在声明指标输入参数之前，使用 #include 指令，加入 GetFontName.mqh 文件内容:

#include <GetFontName.mqh>

2. 替换 FontType 那行的输入参数:

input string FontType= "Courier New" ;

为以下行

input type_font FontType=Font7;

因此，我们已经改变了一点变量用法的含义。以前的变量意义，必须以全局声明的新字符串变量实现

string sFontType;

则 FontType 变量在指标代码中必须用 sFontType 替代。它必须只能在一处完成:

SetTLabel( 0 , "Info_Label" , 0 ,WhatCorner, ENUM_ANCHOR_POINT ( 2 *WhatCorner), 5 ,Y_,Text,TextColor,sFontType,FontSize);

现在, sFontType 变量必须在 OnInit() 模块中初始化。它可以仅用两行代码完成:

CFontName FONT; sFontType=FONT.GetFontName(FontType);

修订的 ChartInfo.mq5 指标可以随后进行编译。

现在可以看到指标输入参数窗口的变化:





在指标输入参数中选择字体的工作变得更加方便。