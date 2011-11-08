CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Библиотеки

IncRSIOnArray - библиотека для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
2041
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incmaonarray.mqh (5.07 KB) просмотр
incrsionarray.mqh (3.08 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
test_rsionarray.mq5 (2.71 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Класс CRSIOnArray предназначен для расчета значений индикатора RSI (Relative Strength Index, RSI) по индикаторному буферу.

Применение:

В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

  • const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();
  • const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();
  • double aData[] - буфер с данными для расчета индикатора;
  • double aP[] - промежуточный буфер для положительного компонента;
  • double aM[] - промежуточный буфер для отрицательного компонента;
  • double aPS[] - промежуточный буфер для сглаженного положительного компонента;
  • double aMS[] - промежуточный буфер для сглаженного отрицательного компонента;
  • double aRSI[] - буфер с рассчитанным значением RSI.
Дополнительные методы:
  • int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;
  • string Name() - возвращает строку с именем индикатора.

Файл Test_RSIOnArray.mq5 это индикатор с примером использования класса CRSIOnArray. Файл IncRSIOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).

Для работы этого класса требуется класс CMAOnArray из файла IncMAOnArray, находится здесь.

Технический Индикатор Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI) это следующий за ценой осциллятор, который колеблется в диапазоне от 0 до 100. Один из распространенных методов анализа индикатора Relative Strength Index состоит в поиске расхождений, при которых цена образует новый максимум, а RSI не удается преодолеть уровень своего предыдущего максимума.

Пример использования класса CRSIOnArray

PriceAlert PriceAlert

Индикатор отображает горизонтальную линию, с помощью которой задается уровень срабатывания сигнала.

XTrendlessOS (осциллятор бестрендовости) XTrendlessOS (осциллятор бестрендовости)

Индикатор написан в соответствии с описанием, приведенным к книге Джо ДиНаполи "Торговля с применением уровней ДиНаполи". Призван оценивать реальную перекупленность/перепроданность рынка.

IncMFIOnArray IncMFIOnArray

Класс CMFIOnArray предназначен для расчета значений индикатора MFI (Money Flow Index, MFI) по индикаторному буферу. Приведен пример использования класса.

GetFontName GetFontName

Функциональный модуль для более удобного отображения выбора шрифта во входных параметрах индикатора.