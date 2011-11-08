Класс CRSIOnArray предназначен для расчета значений индикатора RSI (Relative Strength Index, RSI) по индикаторному буферу.



Применение:



В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:

int aPeriod - период индикатора.

- период индикатора. ENUM_MA_METHOD aMethod - метод сглаживания.

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();

- переменная rates_total из параметров функции OnCalculate(); const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();

- переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate(); double aData[] - буфер с данными для расчета индикатора;

- буфер с данными для расчета индикатора; double aP[] - промежуточный буфер для положительного компонента;

- промежуточный буфер для положительного компонента; double aM[] - промежуточный буфер для отрицательного компонента;

- промежуточный буфер для отрицательного компонента; double aPS[] - промежуточный буфер для сглаженного положительного компонента;

- промежуточный буфер для сглаженного положительного компонента; double aMS[] - промежуточный буфер для сглаженного отрицательного компонента;

- промежуточный буфер для сглаженного отрицательного компонента; double aRSI[] - буфер с рассчитанным значением RSI.

int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;

- возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора; string Name() - возвращает строку с именем индикатора.

Дополнительные методы:

Файл Test_RSIOnArray.mq5 это индикатор с примером использования класса CRSIOnArray. Файл IncRSIOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать).

Для работы этого класса требуется класс CMAOnArray из файла IncMAOnArray, находится здесь.

Технический Индикатор Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI) это следующий за ценой осциллятор, который колеблется в диапазоне от 0 до 100. Один из распространенных методов анализа индикатора Relative Strength Index состоит в поиске расхождений, при которых цена образует новый максимум, а RSI не удается преодолеть уровень своего предыдущего максимума.