CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

TrendLineAlert - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
5065
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор отображает наклонную трендовую линию, с помощью которой задается уровень срабатывания сигнала.

При первом запуске индикатора линия, задающая уровень срабатывания, окрашена в серый цвет и неактивна. При изменении положения линии на графике трейдером она становится активной и меняет цвет на красный.

Как только цена дойдет до линии срабатывания и коснется ее или зайдет за границу линии, индикатор сразу начнет подавать алерты или звуковые сигналы.

На каждом тике в момент захода цены за линию индикатор будет подавать по сигналу до тех пор, пока не исчерпает лимит сигналов, определяемый в настройках индикатора внешней переменной AlertTotal (количество сигналов). После этого линия срабатывания окрасится в серый цвет и станет неактитвной до ее следущего перемещения на требуемые уровни трейдером.

Рис.1 Индикатор TrendLineAlert

Входные параметры индикатора: 

//+------------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                   |
//+------------------------------------------------+
input string level_name="Trend_Level_1";       // Наименование уровня срабатывания
input string level_comment="трендовый уровень";// Комментарий к уровню срабатывания
input color active_level_color=Red;          // Цвет активированного уровня
input color inactive_level_color=Gray;       // Цвет сработавшего уровня
input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID;  // Стиль уровня срабатывания
input ENUM_WIDTH level_width=w_3;            // Толщина уровня срабатывания
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlyAlert;  // Вариант индикации срабатывания
input uint AlertTotal=10;                     // Количество сигналов
input bool Deletelevel=true;                  // Удаление уровня
SpreadInfo SpreadInfo

Индикатор SpreadInfo выводит в одном из углов графика текущее значение спреда, его среднее значение и их отношение.

GetFontName GetFontName

Функциональный модуль для более удобного отображения выбора шрифта во входных параметрах индикатора.

ToClearChart ToClearChart

Простейший скрипт для удаления всех графических объектов с графика финансового актива.

IncEROnArray IncEROnArray

Класс CEROnArray предназначен для расчета коэффициента эффективности (Efficiency Ratio, ER), использующегося в адаптивной скользящей средней (Adaptive Moving Average, AMA). Также приведен пример использования класса CEROnArray.