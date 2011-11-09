Индикатор отображает наклонную трендовую линию, с помощью которой задается уровень срабатывания сигнала.



При первом запуске индикатора линия, задающая уровень срабатывания, окрашена в серый цвет и неактивна. При изменении положения линии на графике трейдером она становится активной и меняет цвет на красный.



Как только цена дойдет до линии срабатывания и коснется ее или зайдет за границу линии, индикатор сразу начнет подавать алерты или звуковые сигналы.



На каждом тике в момент захода цены за линию индикатор будет подавать по сигналу до тех пор, пока не исчерпает лимит сигналов, определяемый в настройках индикатора внешней переменной AlertTotal (количество сигналов). После этого линия срабатывания окрасится в серый цвет и станет неактитвной до ее следущего перемещения на требуемые уровни трейдером.

Входные параметры индикатора:

