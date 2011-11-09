Ставь лайки и следи за новостями
TrendLineAlert - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор отображает наклонную трендовую линию, с помощью которой задается уровень срабатывания сигнала.
При первом запуске индикатора линия, задающая уровень срабатывания, окрашена в серый цвет и неактивна. При изменении положения линии на графике трейдером она становится активной и меняет цвет на красный.
Как только цена дойдет до линии срабатывания и коснется ее или зайдет за границу линии, индикатор сразу начнет подавать алерты или звуковые сигналы.
На каждом тике в момент захода цены за линию индикатор будет подавать по сигналу до тех пор, пока не исчерпает лимит сигналов, определяемый в настройках индикатора внешней переменной AlertTotal (количество сигналов). После этого линия срабатывания окрасится в серый цвет и станет неактитвной до ее следущего перемещения на требуемые уровни трейдером.
Входные параметры индикатора:
//+------------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+------------------------------------------------+ input string level_name="Trend_Level_1"; // Наименование уровня срабатывания input string level_comment="трендовый уровень";// Комментарий к уровню срабатывания input color active_level_color=Red; // Цвет активированного уровня input color inactive_level_color=Gray; // Цвет сработавшего уровня input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID; // Стиль уровня срабатывания input ENUM_WIDTH level_width=w_3; // Толщина уровня срабатывания input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlyAlert; // Вариант индикации срабатывания input uint AlertTotal=10; // Количество сигналов input bool Deletelevel=true; // Удаление уровня
