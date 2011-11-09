Индикатор SpreadInfo выводит в одном из углов графика спред, усредненный спред и их отношение. Тип, цвет и размер шрифта выводимого текста можно менять во входных параметрах индикатора.

Индикатор для своей компиляции использует класc СMoving_Average библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов", а также перечисление type_font и класс CFontName из библиотеки GetFontName.mqh.

Входные параметры индикатора: