CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

SpreadInfo - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
3508
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор SpreadInfo выводит в одном из углов графика спред, усредненный спред и их отношение. Тип, цвет и размер шрифта выводимого текста можно менять во входных параметрах индикатора.

Индикатор для своей компиляции использует класc СMoving_Average библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов", а также перечисление type_font и класс CFontName из библиотеки GetFontName.mqh.

Рис.1 Индикатор SpreadInfo

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input string SpName="Spread";                          // Имя спреда
input string MaSpName="MASpread";                      // Имя среднего спреда
input string RatioName="Ratio";                        // Имя соотношения спреда и среднего
input color  TextColor1=Magenta;                       // Цвет спреда
input color  TextColor2=Blue;                          // Цвет среднего спреда
input color  TextColor3=Red;                           // Цвет соотношения спреда и среднего
input int    FontSize=15;                              // Размер шрифта
input type_font FontType=Font14;                       // Тип шрифта
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол расположения
input uint Y_=1;                                       // Расположение по вертикали
input uint X_=5;                                       // Расположение по горизонтали
input int period=100;                                  // Период усреднения спреда
GetFontName GetFontName

Функциональный модуль для более удобного отображения выбора шрифта во входных параметрах индикатора.

IncMFIOnArray IncMFIOnArray

Класс CMFIOnArray предназначен для расчета значений индикатора MFI (Money Flow Index, MFI) по индикаторному буферу. Приведен пример использования класса.

TrendLineAlert TrendLineAlert

Индикатор отображает наклонную трендовую линию, с помощью которой задается уровень срабатывания сигнала.

ToClearChart ToClearChart

Простейший скрипт для удаления всех графических объектов с графика финансового актива.