SpreadInfo - индикатор для MetaTrader 5
- 3508
Индикатор SpreadInfo выводит в одном из углов графика спред, усредненный спред и их отношение. Тип, цвет и размер шрифта выводимого текста можно менять во входных параметрах индикатора.
Индикатор для своей компиляции использует класc СMoving_Average библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов", а также перечисление type_font и класс CFontName из библиотеки GetFontName.mqh.
Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input string SpName="Spread"; // Имя спреда input string MaSpName="MASpread"; // Имя среднего спреда input string RatioName="Ratio"; // Имя соотношения спреда и среднего input color TextColor1=Magenta; // Цвет спреда input color TextColor2=Blue; // Цвет среднего спреда input color TextColor3=Red; // Цвет соотношения спреда и среднего input int FontSize=15; // Размер шрифта input type_font FontType=Font14; // Тип шрифта input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол расположения input uint Y_=1; // Расположение по вертикали input uint X_=5; // Расположение по горизонтали input int period=100; // Период усреднения спреда
