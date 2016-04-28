Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
MFCS Währungs-Korrelation Chart - Indikator für den MetaTrader 5
- Mansukh Patidar
Ein Indikator um den Chart einer korrelierten Währung auf dem aktuellen Chart anzuzeigen. Er zeigt zur Zeit nur Bars. Farbig oder monochrom ist konfigurierbar. Er unterstützt auch die Invertierung einer Währung für den Umgang mit EURUSD & USDCHF.
Die Verwendung des Indikators:
- Finden Sie die Währungskorrelationen und machen Sie Liste von Paaren Ihres Interesses. z.B. EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURJPY
- Wählen Sie die Währung des Hauptcharts. z.B. EURUSD
- Für jedes paar, und ziehen Sie den Indikator auf den Hauptchart.
- Konfigurieren Sie die Parameter für jedes Währungspaar. Zum Beispiel, USDCHF wird invertiert für EURUSD
- Ihr Chart sollte jetzt verwendbar sein.
Wichtige Dinge:
- Das erste Anzeige kann etwas dauern, weil die Kerzen einzeln geladen werden. Dies geschieht mit Absicht, um auch bei fehlenden Kerzen eine korrekte Synchronisation der Bars zu gewährleisten.
- Für invertierte Währungen wird der Preis nur interaktiv angezeigt. Es wird abgeleitet aus 1/PREIS
- Bid und Ask der invertierten Paare werden vertauscht
- Das aktualisieren der Preisen geschieht nur nach einem neuen Tick der Hauptwährung.
