Gráfico de Correlación de Divisas MFCS - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
Mansukh Patidar
Visualizaciones:
3425
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Este indicador permite poner en el gráfico de una divisa otros gráficos de divisas correlacionadas con el mismo. Sólo muestra barras de precios. Se puede configurar en modo color/monocromo. También implementa la inversión de divisas para manejar pares como EURUSD y USDCHF.
Este indicador funciona de la siguiente manera:
- Confecciona una lista de divisas correlacionadas y selecciona los pares de tu interés. por ejemplo, EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURJPY
- Selecciona una divisa principal. por ejemplo, EURUSD
- Para cada par, arrastra y suelta el indicador en un gráfico de divisas.
- Configura los parámetros para cada par de divisas. Por ejemplo, USDCHF se invierte con respecto a EURUSD.
- Con estas indicaciones el gráfico ya está listo para poder utilizarse.
Imagen de ejemplo para configurar el gráfico:
Cosas importantes a tener en cuenta:
- El primer renderizado puede tardar algún tiempo porque las velas se cargan una a una. Esto se hace de forma intencionada para manejar con gracia las velas desaparecidas sin estropear la sincronización de las series de tiempo.
- En las divisas invertidas, el precio que se muestra es sólo indicativo. Se obtiene de 1/PRICE.
- En los pares invertidos el Bid y el Ask se intercambian.
- Sólo se actualiza el precio de los pares de divisas principales.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/570
