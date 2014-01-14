Este indicador permite poner en el gráfico de una divisa otros gráficos de divisas correlacionadas con el mismo. Sólo muestra barras de precios. Se puede configurar en modo color/monocromo. También implementa la inversión de divisas para manejar pares como EURUSD y USDCHF.

Este indicador funciona de la siguiente manera:

Confecciona una lista de divisas correlacionadas y selecciona los pares de tu interés. por ejemplo, EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURJPY Selecciona una divisa principal. por ejemplo, EURUSD Para cada par, arrastra y suelta el indicador en un gráfico de divisas. Configura los parámetros para cada par de divisas. Por ejemplo, USDCHF se invierte con respecto a EURUSD. Con estas indicaciones el gráfico ya está listo para poder utilizarse.

Imagen de ejemplo para configurar el gráfico:

Cosas importantes a tener en cuenta: