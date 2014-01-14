CodeBaseSecciones
Indicadores

Gráfico de Correlación de Divisas MFCS - indicador para MetaTrader 5

Este indicador permite poner en el gráfico de una divisa otros gráficos de divisas correlacionadas con el mismo. Sólo muestra barras de precios. Se puede configurar en modo color/monocromo. También implementa la inversión de divisas para manejar pares como EURUSD y USDCHF.

Este indicador funciona de la siguiente manera:

  1. Confecciona una lista de divisas correlacionadas y selecciona los pares de tu interés. por ejemplo, EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURJPY
  2. Selecciona una divisa principal. por ejemplo, EURUSD
  3. Para cada par, arrastra y suelta el indicador en un gráfico de divisas.
  4. Configura los parámetros para cada par de divisas. Por ejemplo, USDCHF se invierte con respecto a EURUSD.
  5. Con estas indicaciones el gráfico ya está listo para poder utilizarse.
Parámetros de entrada:

MFCS Currency Correlation Chart -Gráfico de Correlación de Divisas MFCS-

Imagen de ejemplo para configurar el gráfico:

MFCS Currency Correlation Chart -Gráfico de Correlación de Divisas MFCS-

Cosas importantes a tener en cuenta:

  1. El primer renderizado puede tardar algún tiempo porque las velas se cargan una a una. Esto se hace de forma intencionada para manejar con gracia las velas desaparecidas sin estropear la sincronización de las series de tiempo.
  2. En las divisas invertidas, el precio que se muestra es sólo indicativo. Se obtiene de 1/PRICE.
  3. En los pares invertidos el Bid y el Ask se intercambian.
  4. Sólo se actualiza el precio de los pares de divisas principales.

