無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MFCS通貨相関チャート - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Mansukh Patidar
- ビュー:
- 1589
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このインディケータは、指定した通貨チャートに相関通貨チャートを配置します。現在バーのみが示されています。カラー/モノクロモードが設定可能です。また、EURUSDとUSDCHFのよおうなペアの処理の通貨反転をサポートしています。
インディケータの使用法：
- 通貨の相関関係を見つけ、関心のあるペアのリストを作ります。例：EURUSD、GBPUSD、USDCHF、EURJPY
- 主要通貨を選択します。例：EURUSD
- 各ペアで、通貨チャート上のインディケータをドラッグアンドドロップします。
- 各通貨ペアのためのパラメータを設定します。例えば、USDCHFはEURUSDに対して反転されています。
- チャートを使用する準備が整いました。
チャート設定の例の画像：<
重要事項：
- ローソク足は一つずつ読み込まれるので、一番初めのレンダリングには時間がかかることがあります。これは、時系列の同期に影響を与えずに優雅に不足しているローソク足を処理するために意図的に行われます。
- 反転された通貨では、示された価格は暗示されているのみです。それは1/PRICEによって産出されます。
- 反転されたペアでの売買は反転されています。
- 金利のリフレッシュは、主要なペアのティックのみで発生します。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/570
CrossIndex
このインジケータは、追加のウィンドウ内に別の通貨ペアのチャートを表示することができます。適応的CGオシレータ
適応CGオシレータは現実の金融資産の市場サイクルの変化に常に適応することができるCGオシレータです。