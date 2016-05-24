コードベースセクション
MFCS通貨相関チャート - MetaTrader 5のためのインディケータ

このインディケータは、指定した通貨チャートに相関通貨チャートを配置します。現在バーのみが示されています。カラー/モノクロモードが設定可能です。また、EURUSDとUSDCHFのよおうなペアの処理の通貨反転をサポートしています。

インディケータの使用法：

  1. 通貨の相関関係を見つけ、関心のあるペアのリストを作ります。例：EURUSD、GBPUSD、USDCHF、EURJPY
  2. 主要通貨を選択します。例：EURUSD
  3. 各ペアで、通貨チャート上のインディケータをドラッグアンドドロップします。
  4. 各通貨ペアのためのパラメータを設定します。例えば、USDCHFはEURUSDに対して反転されています。
  5. チャートを使用する準備が整いました。
入力パラメータ：

MFCS通貨相関チャート

チャート設定の例の画像：<

MFCS通貨相関チャート

重要事項：

  1. ローソク足は一つずつ読み込まれるので、一番初めのレンダリングには時間がかかることがあります。これは、時系列の同期に影響を与えずに優雅に不足しているローソク足を処理するために意図的に行われます。
  2. 反転された通貨では、示された価格は暗示されているのみです。それは1/PRICEによって産出されます。
  3. 反転されたペアでの売買は反転されています。
  4. 金利のリフレッシュは、主要なペアのティックのみで発生します。

