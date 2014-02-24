代码库部分
MFCS 货币关联图 - MetaTrader 5脚本

Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Mansukh Patidar
显示:
2240
等级:
(30)
已发布:
已更新:
该指标根据指定的货币图显示相关联的货币图。目前只能显示bar图。Color/monochrome模式可以设置。另外支持货币对反向兑换值的计算，比如EURUSD以及USDCHF等货币对。

使用步骤：

  1. 选择你感兴趣的货币对并列出来。比如EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURJPY
  2. 选择主货币对，比如EURUSD
  3. 为每一个感兴趣的货币对拖放一个指标到当前货币图上。
  4. 为每个货币对设置参数。比如USDCHF进行了反向兑换计算而EURUSD则没有。
  5. 你现在可以看到显示的图了。
输入参数：

MFCS Currency Correlation Chart

示例配置图：

MFCS Currency Correlation Chart

重要提示：

  1. 第一次使用可能反应有点慢因为蜡烛要一个个加载。故意这样做的目的是为了优雅的处理丢失的蜡烛数据而不弄乱时间序列。First time rendering may take sometime as the candles are loaded one by one. This done intentionally to gracefully handle missing candles without messing with time series synchronization.
  2. 对于反向计算的货币对，价格显示只是指示性的。这些价格是取的原值的倒数。
  3. 反向计算货币对的Bid和Ask的值取分别是反向计算前货币对的Ask和Bid的倒数。
  4. 指标的价格更新只发生在主货币对图的更新时刻。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/570

