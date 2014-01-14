Gráfico de Correlação de Moeda MFCS

Indicador que permite colocar gráficos de pares de moeda correlacionados em um determinado gráfico de par de moeda. Ele mostra apenas as barras atuais. Modo de cor/monocromático é configurável. Ele também suporta a inversão da moeda para lidar com os pares EURUSD & USDCHF.

Usando o indicador:

Encontre a correlação da moeda e faça uma lista de pares de seu interesse. por exemplo EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURJPY Selecione um par de moeda primário. por exemplo EURUSD Para cada par, arraste e solte o indicador em um gráfico de moeda. Configure os parâmetros para cada par de moedas. Por exemplo, USDCHF deve ser invertido quando correlacionado com o par EURUSD Seu gráfico deve estar pronto para o uso.

Imagem de exemplo da instalação no gráfico:

Coisas importantes: