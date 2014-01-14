CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Gráfico de Correlação de Moeda MFCS - indicador para MetaTrader 5

Mansukh Patidar | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Mansukh Patidar
Visualizações:
3159
Avaliação:
(30)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador que permite colocar gráficos de pares de moeda correlacionados em um determinado gráfico de par de moeda. Ele mostra apenas as barras atuais. Modo de cor/monocromático é configurável. Ele também suporta a inversão da moeda para lidar com os pares EURUSD & USDCHF.

Usando o indicador:

  1. Encontre a correlação da moeda e faça uma lista de pares de seu interesse. por exemplo EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURJPY
  2. Selecione um par de moeda primário. por exemplo EURUSD
  3. Para cada par, arraste e solte o indicador em um gráfico de moeda.
  4. Configure os parâmetros para cada par de moedas. Por exemplo, USDCHF deve ser invertido quando correlacionado com o par EURUSD
  5. Seu gráfico deve estar pronto para o uso.
Parâmetros de entrada:

Gráfico de Correlação de Moeda MFCS

Imagem de exemplo da instalação no gráfico:

Gráfico de Correlação de Moeda MFCS

Coisas importantes:

  1. O primeiro carregamento pode levar algum tempo já que as velas são carregadas uma por uma. Isto é feito intencionalmente para lidar graciosamente com as velas ausentes sem mexer com a sincronização da séries de preço.
  2. Em moedas inversas, o preço mostrado é apenas indicativo. Ele e derivado de 1/PREÇO
  3. O Bid e o Ask dos pares invertidos são trocados
  4. A atualização das taxas só acontece com o tick dos pares primários.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/570

Scripts para abertura de posições de venda Scripts para abertura de posições de venda

Estes scripts foram feitos para realizar vendas com valores fixos em pontos de Stop Loss e Take Profit do preço atual.

Darvas Box Darvas Box

Técnica de negociação Darvas é baseada no seu método de detecção de uma nova tendência.

Scripts para abrir posições de compra Scripts para abrir posições de compra

Estes scripts foram feitos para realizar compras com valores fixos em pontos de Stop Loss e Take Profit do preço atual.

BykovTrend BykovTrend

Indicação simples de uma tendência inicial usando setas coloridas num gráfico.