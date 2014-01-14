Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Gráfico de Correlação de Moeda MFCS - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Mansukh Patidar
- Visualizações:
- 3159
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador que permite colocar gráficos de pares de moeda correlacionados em um determinado gráfico de par de moeda. Ele mostra apenas as barras atuais. Modo de cor/monocromático é configurável. Ele também suporta a inversão da moeda para lidar com os pares EURUSD & USDCHF.
Usando o indicador:
- Encontre a correlação da moeda e faça uma lista de pares de seu interesse. por exemplo EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURJPY
- Selecione um par de moeda primário. por exemplo EURUSD
- Para cada par, arraste e solte o indicador em um gráfico de moeda.
- Configure os parâmetros para cada par de moedas. Por exemplo, USDCHF deve ser invertido quando correlacionado com o par EURUSD
- Seu gráfico deve estar pronto para o uso.
Imagem de exemplo da instalação no gráfico:
Coisas importantes:
- O primeiro carregamento pode levar algum tempo já que as velas são carregadas uma por uma. Isto é feito intencionalmente para lidar graciosamente com as velas ausentes sem mexer com a sincronização da séries de preço.
- Em moedas inversas, o preço mostrado é apenas indicativo. Ele e derivado de 1/PREÇO
- O Bid e o Ask dos pares invertidos são trocados
- A atualização das taxas só acontece com o tick dos pares primários.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/570
Estes scripts foram feitos para realizar vendas com valores fixos em pontos de Stop Loss e Take Profit do preço atual.Darvas Box
Técnica de negociação Darvas é baseada no seu método de detecção de uma nova tendência.
Estes scripts foram feitos para realizar compras com valores fixos em pontos de Stop Loss e Take Profit do preço atual.BykovTrend
Indicação simples de uma tendência inicial usando setas coloridas num gráfico.