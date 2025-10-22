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Bollinger Bands with pre outer band smoothing - индикатор для MetaTrader 5
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Суть этого индикатора Bollinger Bands заключается в том, что внешние полосы можно индивидуально контролировать с помощью сглаживания. Изменение периода сглаживания верхней полосы не должно отражаться на нижней полосе, и точно так же изменение периода сглаживания нижней полосы не должно отражаться на верхней полосе. Идея заключается в том, чтобы предоставить вам максимальный контроль над сглаживанием внешних полос.
Сглаженный ВВ PRE делает стандартное отклонение на отдельных МА (и оно основано на первоначальном расчете ВВ).
"Аддитивное сглаживание внешних полос", если установлено значение true, означает, что период сглаживания добавляется к периоду полос Боллинджера, который установлен. При значении false используется собственный период, который не связан со значением периода средней линии.
Сглаживание перед полосой довольно простое, это просто добавление дополнительного периода MA на внешней полосе Bollinger Bands. Это стереотипные полосы Боллинджера, но с дополнительным контролем.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50541
Простой супертренд atr с фильтром rsiPinbar Detector
Этот MQL5-индикатор определяет восходящие (бычьи) и нисходящие (медвежьи) пинбары, отображаемые настраиваемыми стрелками (лаймовая - восходящая, красная - нисходящая). Он позволяет тонко настраивать такие параметры обнаружения, как соотношение хвостового тела и протрузия. О появлении новых пинбаров сигнализируют всплывающие и push-уведомления. Идеально подходит для трейдеров, стремящихся к точному обнаружению разворотных моделей.
Этот код не отслеживает iatr(), потому что iatr() или этот код - более современная версия. Этот код использует оригинальное сглаживание, своего рода SMA, а не сглаживание Уайлдера. Анализ двух сглаживаний может подсказать возможности в других местахATR без iATR() со сглаживанием Уайлдера от William210.mq5
Цель - показать код, демонстрирующий расчет ATR со сглаживанием Уайлдера