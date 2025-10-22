Суть этого индикатора Bollinger Bands заключается в том, что внешние полосы можно индивидуально контролировать с помощью сглаживания. Изменение периода сглаживания верхней полосы не должно отражаться на нижней полосе, и точно так же изменение периода сглаживания нижней полосы не должно отражаться на верхней полосе. Идея заключается в том, чтобы предоставить вам максимальный контроль над сглаживанием внешних полос.

Сглаженный ВВ PRE делает стандартное отклонение на отдельных МА (и оно основано на первоначальном расчете ВВ).

"Аддитивное сглаживание внешних полос", если установлено значение true, означает, что период сглаживания добавляется к периоду полос Боллинджера, который установлен. При значении false используется собственный период, который не связан со значением периода средней линии.

Сглаживание перед полосой довольно простое, это просто добавление дополнительного периода MA на внешней полосе Bollinger Bands. Это стереотипные полосы Боллинджера, но с дополнительным контролем.







