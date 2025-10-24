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Индикаторы

Linear Regression Line - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Этот индикатор использует метод расчета, подробно описанный здесь: Linear Regression Value. Пожалуйста, ознакомьтесь с этим постом для получения более подробной информации

Для расчета этой линии линейной регрессии используется та же функция из приведенной выше ссылки





Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50496

Linear Regression Line (apply to) Linear Regression Line (apply to)

Линия линейной регрессии с возможностью применения к другим показателям

ATR без iATR() со сглаживанием Уайлдера от William210.mq5 ATR без iATR() со сглаживанием Уайлдера от William210.mq5

Цель - показать код, демонстрирующий расчет ATR со сглаживанием Уайлдера

Бар "Волна Вайс Бар "Волна Вайс

WaveWeisBarForce - это пользовательский индикатор, основанный на логике волн Вайса. Он накапливает объем в направленные волны (бычьи или медвежьи) и отображает их в виде гистограмм с уровнями интенсивности. Бычьи волны: 4 уровня зеленого, от светлого до светлого. Медвежьи волны: 4 уровня красного, от светлого до красного. WaveMax (белый): показывает бар с наибольшим объемом внутри каждой волны. WaveClimax (желтый): выделяет рекордный накопленный объем по волнам. Этот индикатор помогает трейдерам визуализировать давление рынка по накоплению объема и интенсивности волн, улучшая внутридневной и свинговый анализ.

Linear Regression Slope Linear Regression Slope

Склон линейной регрессии