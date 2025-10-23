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ATR classic therefore without iATR by William210 - индикатор для MetaTrader 5

Gerard William G J B M Dinh Sy
Gerard William G J B M Dinh Sy

Gerard William G J B M Dinh Sy

Hello. I'm looking for the holy grail, or failing that, the alpha, or at worst, money, and if possible, without doing anything.
21 код 83 темы 801 комментарий
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Опубликован:
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Мои извинения, этот код больше не доступен, и я не знаю, как удалить/скрыть его из кодовой базы


ATR classic, поэтому без iATR by William210


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50548

Bollinger Bands with pre outer band smoothing Bollinger Bands with pre outer band smoothing

Полосы Боллинджера с управляемым сглаживанием внешней полосы (предварительное сглаживание)

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Простой супертренд atr с фильтром rsi

ATR без iATR() со сглаживанием Уайлдера от William210.mq5 ATR без iATR() со сглаживанием Уайлдера от William210.mq5

Цель - показать код, демонстрирующий расчет ATR со сглаживанием Уайлдера

Linear Regression Line (apply to) Linear Regression Line (apply to)

Линия линейной регрессии с возможностью применения к другим показателям