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ATR classic therefore without iATR by William210 - индикатор для MetaTrader 5
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Мои извинения, этот код больше не доступен, и я не знаю, как удалить/скрыть его из кодовой базы
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50548
Bollinger Bands with pre outer band smoothing
Полосы Боллинджера с управляемым сглаживанием внешней полосы (предварительное сглаживание)RSI adjusted SuperTrend
Простой супертренд atr с фильтром rsi
ATR без iATR() со сглаживанием Уайлдера от William210.mq5
Цель - показать код, демонстрирующий расчет ATR со сглаживанием УайлдераLinear Regression Line (apply to)
Линия линейной регрессии с возможностью применения к другим показателям