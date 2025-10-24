Не все индикаторы подходят для того, чтобы иметь возможность применить их к данным другого индикатора через разработанные / разрешенные опции mt5. Линия линейной регрессии (оригинал, использующий "простые" цены, опубликован здесь : Linear Regression line) является одной из подходящих.

У нас есть канал регрессии в качестве объекта, но его нужно постоянно корректировать, если мы хотим, чтобы он следовал за формированием новых баров. Следовательно: вот версия, которая может быть применена к другому индикатору (индикаторам)





PS: на примерах это не видно, но цвет линий меняется в зависимости от наклона линии регрессии







