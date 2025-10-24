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Linear Regression Line (apply to) - индикатор для MetaTrader 5
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Не все индикаторы подходят для того, чтобы иметь возможность применить их к данным другого индикатора через разработанные / разрешенные опции mt5. Линия линейной регрессии (оригинал, использующий "простые" цены, опубликован здесь : Linear Regression line) является одной из подходящих.
У нас есть канал регрессии в качестве объекта, но его нужно постоянно корректировать, если мы хотим, чтобы он следовал за формированием новых баров. Следовательно: вот версия, которая может быть применена к другому индикатору (индикаторам)
PS: на примерах это не видно, но цвет линий меняется в зависимости от наклона линии регрессии
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50504
Цель - показать код, демонстрирующий расчет ATR со сглаживанием УайлдераATR classic therefore without iATR by William210
Этот код не отслеживает iatr(), потому что iatr() или этот код - более современная версия. Этот код использует оригинальное сглаживание, своего рода SMA, а не сглаживание Уайлдера. Анализ двух сглаживаний может подсказать возможности в других местах
Линия линейной регрессииБар "Волна Вайс
WaveWeisBarForce - это пользовательский индикатор, основанный на логике волн Вайса. Он накапливает объем в направленные волны (бычьи или медвежьи) и отображает их в виде гистограмм с уровнями интенсивности. Бычьи волны: 4 уровня зеленого, от светлого до светлого. Медвежьи волны: 4 уровня красного, от светлого до красного. WaveMax (белый): показывает бар с наибольшим объемом внутри каждой волны. WaveClimax (желтый): выделяет рекордный накопленный объем по волнам. Этот индикатор помогает трейдерам визуализировать давление рынка по накоплению объема и интенсивности волн, улучшая внутридневной и свинговый анализ.