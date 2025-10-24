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Индикаторы

Linear Regression Line (apply to) - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Опубликован:
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Не все индикаторы подходят для того, чтобы иметь возможность применить их к данным другого индикатора через разработанные / разрешенные опции mt5. Линия линейной регрессии (оригинал, использующий "простые" цены, опубликован здесь : Linear Regression line) является одной из подходящих.

У нас есть канал регрессии в качестве объекта, но его нужно постоянно корректировать, если мы хотим, чтобы он следовал за формированием новых баров. Следовательно: вот версия, которая может быть применена к другому индикатору (индикаторам)


PS: на примерах это не видно, но цвет линий меняется в зависимости от наклона линии регрессии



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/50504

ATR без iATR() со сглаживанием Уайлдера от William210.mq5 ATR без iATR() со сглаживанием Уайлдера от William210.mq5

Цель - показать код, демонстрирующий расчет ATR со сглаживанием Уайлдера

ATR classic therefore without iATR by William210 ATR classic therefore without iATR by William210

Этот код не отслеживает iatr(), потому что iatr() или этот код - более современная версия. Этот код использует оригинальное сглаживание, своего рода SMA, а не сглаживание Уайлдера. Анализ двух сглаживаний может подсказать возможности в других местах

Linear Regression Line Linear Regression Line

Линия линейной регрессии

Бар "Волна Вайс Бар "Волна Вайс

WaveWeisBarForce - это пользовательский индикатор, основанный на логике волн Вайса. Он накапливает объем в направленные волны (бычьи или медвежьи) и отображает их в виде гистограмм с уровнями интенсивности. Бычьи волны: 4 уровня зеленого, от светлого до светлого. Медвежьи волны: 4 уровня красного, от светлого до красного. WaveMax (белый): показывает бар с наибольшим объемом внутри каждой волны. WaveClimax (желтый): выделяет рекордный накопленный объем по волнам. Этот индикатор помогает трейдерам визуализировать давление рынка по накоплению объема и интенсивности волн, улучшая внутридневной и свинговый анализ.