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Индикаторы

Trade through the Bank 2 - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2766
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\Controls\
EditKVN.mqh (21.05 KB) просмотр
\MQL5\Profiles\Templates\
Trade through the Bank.tpl (9.15 KB)
Trade through the Bank 2.mq5 (45.45 KB) просмотр
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Идея индикатора

Развитие версии 'Trade through the Bank' - теперь индикатор содержит четыре индикаторных буфера в которых в самом крайнем элементе содержится такая информация:

  • 'Net Price' - неттинговая цена акций по текущему символу
  • 'Profit money' - прибыль акций в деньгах по текущему символу (считается как разница между текущей ценой и 'Net Price')
  • 'Profit percentage' - прибыль акций в процентах по текущему символу (считается как разница между текущей ценой и 'Net Price' и с учётом вложенных средств 'Total invested')
  • 'Total invested' - сумма вложенных средств

Данные буферы впоследствии можно будет опрашивать для построения статистики. Из входных параметром убран тип объекта - теперь это всегда графический объект "правая ценовая метка". Также появилась панель (выполненная на базе класса CDialog) - для удобного создания графических элементов, в имени которых будет зашифрована информация о покупке.

Описание

Это даже не индикатор, а шаблон из индикаторов и графических объектов. Главная цель: есть возможность покупать/продавать акции через банк (через обычное мобильное приложение клиент-банк), при этом: нет никаких кредитных плеч, нет терминала. В приложении можно видеть только количество акций каждой компании и сумму.

Чтобы визуализировать (хоть как-то) свои позиции появилась такая идея: найти брокера, который предоставляет в MetaTrader 5 графики акций и на этих графиках выводить суммарную информацию по позициям. Далее идея развилась в некоторую торговую систему - в совокупность индикаторов и графических объектов.

Был написан индикатор 'Trade through the Bank 2' - этот индикатор рассчитывает неттинговую цену позиций, прибыль и количество инвестированных средств:

Trade through the Bank 2

Рис. 1. Trade through the Bank 2, акции Aple

Индикаторы используемые в шаблоне 'Trade through the Bank.tpl' - место расположения индикатора и имя индикатора:

Indicators\MyInd\MA Color N Bars\ MA Color N Bars

Indicators\MyInd\OBJ_TEXT\ Daily Change Text

Indicators\MyInd\ Trade through the Bank 2

Indicators\MyInd\MA\ Difference of two bars MA


Как это всё работает

Пользователь в панели вводит лот, цену и время (в формате yyyy.mm.dd hh:mi), после чего кликает на кнопке 'Create' - в результате создаётся графический объект "правая ценовая метка" в имени которого зашифрована информация по лоту и цене купленной акции.

Пример кодирования информации (кстати, пример есть прямо в описании индикатора):

Encoding information occurs through the name of the object

Example: prefix TTB_, 1 lot, price $288.75. Object name: TTB_1_288.75_Daily Arrow 42518

Daily Arrow 42518 is the unique name given to the graphic object on the graphic

Получаем имя объекта "TTB_1_288.75_Daily Arrow 42518". Обратите внимание: префикс лот и цена ОБЯЗАТЕЛЬНО разделены знаком "_" - это ВАЖНО! 

При потере фокуса из поля ввода во вкладку "Эксперты" распечатывается значение из поля ввода. Пример таких сообщений:

1
310.02
2022.02.21 16:30:00

После нанесения графических объектов индикатор "Trade through the Bank 2" каждые три секунды проводит поиск графических объектов, считывает с имени этих объектов информацию и отображает линию на неттинговой цене, прибыль и количество инвестированных средств.

    Resistance and Support 2 Alert Resistance and Support 2 Alert

    Серия "Resistance and Support". Теперь Akert, когда цена пересекает индикатор

    DeMarker LiDo Color EA DeMarker LiDo Color EA

    Стратегия по индикатору DeMarker (для визуализации используется пользовательский индикатор 'DeMarker LiDo Color') - набор позиций на каждом баре. Закрытие после пересечения середины индикатора

    Bears Smoothed MA Bears Smoothed MA

    Индикатор BearsPower сглаженный при помощи индикатора Moving Average

    Bulls Smoothed MA Bulls Smoothed MA

    Индикатор BullsPower сглаженный при помощи индикатора Moving Average