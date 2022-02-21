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Trade through the Bank 2 - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Развитие версии 'Trade through the Bank' - теперь индикатор содержит четыре индикаторных буфера в которых в самом крайнем элементе содержится такая информация:
- 'Net Price' - неттинговая цена акций по текущему символу
- 'Profit money' - прибыль акций в деньгах по текущему символу (считается как разница между текущей ценой и 'Net Price')
- 'Profit percentage' - прибыль акций в процентах по текущему символу (считается как разница между текущей ценой и 'Net Price' и с учётом вложенных средств 'Total invested')
- 'Total invested' - сумма вложенных средств
Данные буферы впоследствии можно будет опрашивать для построения статистики. Из входных параметром убран тип объекта - теперь это всегда графический объект "правая ценовая метка". Также появилась панель (выполненная на базе класса CDialog) - для удобного создания графических элементов, в имени которых будет зашифрована информация о покупке.
Описание
Это даже не индикатор, а шаблон из индикаторов и графических объектов. Главная цель: есть возможность покупать/продавать акции через банк (через обычное мобильное приложение клиент-банк), при этом: нет никаких кредитных плеч, нет терминала. В приложении можно видеть только количество акций каждой компании и сумму.
Чтобы визуализировать (хоть как-то) свои позиции появилась такая идея: найти брокера, который предоставляет в MetaTrader 5 графики акций и на этих графиках выводить суммарную информацию по позициям. Далее идея развилась в некоторую торговую систему - в совокупность индикаторов и графических объектов.
Был написан индикатор 'Trade through the Bank 2' - этот индикатор рассчитывает неттинговую цену позиций, прибыль и количество инвестированных средств:
Рис. 1. Trade through the Bank 2, акции Aple
Индикаторы используемые в шаблоне 'Trade through the Bank.tpl' - место расположения индикатора и имя индикатора:
Indicators\MyInd\MA Color N Bars\ MA Color N Bars
Indicators\MyInd\OBJ_TEXT\ Daily Change Text
Indicators\MyInd\ Trade through the Bank 2
Indicators\MyInd\MA\ Difference of two bars MA
Как это всё работает
Пользователь в панели вводит лот, цену и время (в формате yyyy.mm.dd hh:mi), после чего кликает на кнопке 'Create' - в результате создаётся графический объект "правая ценовая метка" в имени которого зашифрована информация по лоту и цене купленной акции.
Пример кодирования информации (кстати, пример есть прямо в описании индикатора):
Encoding information occurs through the name of the object
Example: prefix TTB_, 1 lot, price $288.75. Object name: TTB_1_288.75_Daily Arrow 42518
Daily Arrow 42518 is the unique name given to the graphic object on the graphic
Получаем имя объекта "TTB_1_288.75_Daily Arrow 42518". Обратите внимание: префикс лот и цена ОБЯЗАТЕЛЬНО разделены знаком "_" - это ВАЖНО!
При потере фокуса из поля ввода во вкладку "Эксперты" распечатывается значение из поля ввода. Пример таких сообщений:
1 310.02 2022.02.21 16:30:00
После нанесения графических объектов индикатор "Trade through the Bank 2" каждые три секунды проводит поиск графических объектов, считывает с имени этих объектов информацию и отображает линию на неттинговой цене, прибыль и количество инвестированных средств.
Серия "Resistance and Support". Теперь Akert, когда цена пересекает индикаторDeMarker LiDo Color EA
Стратегия по индикатору DeMarker (для визуализации используется пользовательский индикатор 'DeMarker LiDo Color') - набор позиций на каждом баре. Закрытие после пересечения середины индикатора
Индикатор BearsPower сглаженный при помощи индикатора Moving AverageBulls Smoothed MA
Индикатор BullsPower сглаженный при помощи индикатора Moving Average