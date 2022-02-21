Идея индикатора



Развитие версии 'Trade through the Bank' - теперь индикатор содержит четыре индикаторных буфера в которых в самом крайнем элементе содержится такая информация:

' Net Price ' - неттинговая цена акций по текущему символу

' - неттинговая цена акций по текущему символу ' Profit money ' - прибыль акций в деньгах по текущему символу (считается как разница между текущей ценой и ' Net Price ')

' - прибыль акций в деньгах по текущему символу (считается как разница между текущей ценой и ' ') ' Profit percentage ' - прибыль акций в процентах по текущему символу (считается как разница между текущей ценой и ' Net Price ' и с учётом вложенных средств ' Total invested ')

' - прибыль акций в процентах по текущему символу (считается как разница между текущей ценой и ' ' и с учётом вложенных средств ' ') 'Total invested' - сумма вложенных средств

Данные буферы впоследствии можно будет опрашивать для построения статистики. Из входных параметром убран тип объекта - теперь это всегда графический объект "правая ценовая метка". Также появилась панель (выполненная на базе класса CDialog) - для удобного создания графических элементов, в имени которых будет зашифрована информация о покупке.

Описание

Это даже не индикатор, а шаблон из индикаторов и графических объектов. Главная цель: есть возможность покупать/продавать акции через банк (через обычное мобильное приложение клиент-банк), при этом: нет никаких кредитных плеч, нет терминала. В приложении можно видеть только количество акций каждой компании и сумму.

Чтобы визуализировать (хоть как-то) свои позиции появилась такая идея: найти брокера, который предоставляет в MetaTrader 5 графики акций и на этих графиках выводить суммарную информацию по позициям. Далее идея развилась в некоторую торговую систему - в совокупность индикаторов и графических объектов.

Был написан индикатор 'Trade through the Bank 2' - этот индикатор рассчитывает неттинговую цену позиций, прибыль и количество инвестированных средств:





Рис. 1. Trade through the Bank 2, акции Aple

Индикаторы используемые в шаблоне 'Trade through the Bank.tpl' - место расположения индикатора и имя индикатора:

Indicators\MyInd\MA Color N Bars\ MA Color N Bars

Indicators\MyInd\OBJ_TEXT\ Daily Change Text

Indicators\MyInd\ Trade through the Bank 2

Indicators\MyInd\MA\ Difference of two bars MA





Как это всё работает

Пользователь в панели вводит лот, цену и время (в формате yyyy.mm.dd hh:mi), после чего кликает на кнопке 'Create' - в результате создаётся графический объект "правая ценовая метка" в имени которого зашифрована информация по лоту и цене купленной акции.

Пример кодирования информации (кстати, пример есть прямо в описании индикатора):

Encoding information occurs through the name of the object Example: prefix TTB_, 1 lot, price $288.75. Object name: TTB_1_288.75_Daily Arrow 42518 Daily Arrow 42518 is the unique name given to the graphic object on the graphic

Получаем имя объекта "TTB_1_288.75_Daily Arrow 42518". Обратите внимание: префикс лот и цена ОБЯЗАТЕЛЬНО разделены знаком "_" - это ВАЖНО!

При потере фокуса из поля ввода во вкладку "Эксперты" распечатывается значение из поля ввода. Пример таких сообщений:

1 310.02 2022.02 . 21 16 : 30 : 00

После нанесения графических объектов индикатор "Trade through the Bank 2" каждые три секунды проводит поиск графических объектов, считывает с имени этих объектов информацию и отображает линию на неттинговой цене, прибыль и количество инвестированных средств.