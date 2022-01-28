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Индикаторы

Daily Change Text - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3004
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Идея индикатора

Показать на графике 'Daily Change' для последних 'Number of bars':

Daily Change Text

Рис. 1. Daily Change Text

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