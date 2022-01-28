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Daily Change Text - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Показать на графике 'Daily Change' для последних 'Number of bars':
Рис. 1. Daily Change Text
iCCI iAlligator
Стратегия на двух индикаторах iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и iiAlligator (Alligator).Hammer and Hanging Man Candlestick
Индикатор паттернов: 'Hammer' (Молот) и 'Hanging Man' (Повешенный)
Trade through the Bank
Набор правил. Когда торгуешь через банк (по сути - отдаешь приказ купить через мобильное приложение банка и это приложение совсем не торговый терминал), а торговлю визуализируешь через терминалSplit up trade
Советник-утилита: показывает разделение крупной позиции на более мелкие