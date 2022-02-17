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DeMarker LiDo Color EA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2676
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Торговая стратегия

Работа по индикатору DeMarker только в момент рождения нового бара - набор объёмов на каждом баре. Нет ни Стоп лосс, ни Тейк профита, ни Трейлинга. Закрытие на обратном пересечении середины индикатора.

Для визуализации используется пользовательский индикатор DeMarker LiDo Color. Индикатор создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe'.

Торговые сигналы:

Индикатор выше уровня 'DeM: Level UP' - открываем SELL, а если ниже 'DeM: Level DOWN' - открываем BUY.

DeMarker LiDo Color EA

Рис. 1. DeMarker LiDo Color EA. Набор позиций SELL и закрытие после пересечения середины индикатора


Особенности:

  • Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаётся индикатор и на котором ищется новый бар.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в  'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Time control:

В данном разделе задаётся временной диапазон для поиска торговых сигналов. Временной диапазон включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки. Не влияет на трейлинг.

Additional features:

'Print log' выводит расширенное логирование всех операций. 

    Trend Reversal Martingale Trend Reversal Martingale

    Виртуальный отложенный ордер. Начало слежения - три свечи в одном направлении. Мартингейл

    Pending Trailing 2 Pending Trailing 2

    Советник-утилита. Трейлинг отложенных ордеров. Отложенный ордер идёт вслед за ценой.

    Resistance and Support 2 Alert Resistance and Support 2 Alert

    Серия "Resistance and Support". Теперь Akert, когда цена пересекает индикатор

    Trade through the Bank 2 Trade through the Bank 2

    Серия 'Trade through the Bank'. Набор правил, когда торгуешь через банк (по сути - отдаешь приказ купить через мобильное приложение банка и это приложение совсем не торговый терминал), а торговлю визуализируешь через терминал