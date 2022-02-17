Торговая стратегия

Работа по индикатору DeMarker только в момент рождения нового бара - набор объёмов на каждом баре. Нет ни Стоп лосс, ни Тейк профита, ни Трейлинга. Закрытие на обратном пересечении середины индикатора.

Для визуализации используется пользовательский индикатор DeMarker LiDo Color. Индикатор создаётся на заданном таймфрейме 'Working timeframe'.

Торговые сигналы:

Индикатор выше уровня 'DeM: Level UP' - открываем SELL, а если ниже 'DeM: Level DOWN' - открываем BUY.





Рис. 1. DeMarker LiDo Color EA. Набор позиций SELL и закрытие после пересечения середины индикатора





Особенности:

Советник можно оптимизировать по рабочему таймфрейму ('Working timeframe')

Теперь подробнее по каждой группе параметров:

Trading settings:

'Working timeframe' - рабочий таймфрейм. Таймфрейм на котором создаётся индикатор и на котором ищется новый бар.

Position size management (lot calculation)

Лот может быть как постоянный ('Money management' установить в 'Constant lot' и задать размер лота в 'The value for "Money management"') и динамический - в процентах риска на сделку ('Money management' установить в 'Risk in percent for a deal' и задать процент риска в 'The value for "Money management"'). Также можно задать постоянный лот равный минимальному лоту - 'Money management' установить в 'Lots Min'.

Time control:

В данном разделе задаётся временной диапазон для поиска торговых сигналов. Временной диапазон включается через 'Use time control' и задаёт временной интервал поиска сигналов от 'Start Hour'::'Start Minute' до 'End Hour'::'End Minute'. Временной диапазон можно задавать как внутри дня, так и с переходом через сутки. Не влияет на трейлинг.

Additional features: