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Индикаторы

Bulls Smoothed MA - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2625
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Идея индикатора

Сгладить индикатор 'BullsPower' при помощи 'Moving Average'. В подокне сглаженное значение отображается в виде линии:

Bulls Smoothed MA

Рис. 1. Bulls Smoothed MA

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