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Bulls Smoothed MA - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Сгладить индикатор 'BullsPower' при помощи 'Moving Average'. В подокне сглаженное значение отображается в виде линии:
Рис. 1. Bulls Smoothed MA
Bears Smoothed MA
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