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MA Color N Bars - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Индикатор iMA (Moving Average, MA) на отрезке 'MA: trend N Bars' баров определят тренд. При помощи графического стиля построения DRAW_COLOR_LINE раскрашивает индикатор в три цвета. Первый цвет - тренд не определён, второй - тренд вверх и третий - тренд вниз.
Рис. 1. MA Color N Bars
Индикатор позволяет более визуально выделить трендовые участки.
Индикатор отображает три графических стиля: один DRAW_COLOR_LINE и два DRAW_ARROW. Рисует значки (ARROW) если цена удалилась от индикатора iMA (Moving Average, MA) на заданное расстояние.RSI Arrow Out of Zone EA 3
Модификация второй версии 'RSI Arrow Out of Zone EA 2' . Торговая стратегия на основе сигналов пользовательского индикатора 'RSI Arrow Out of Zone EA'
Торговая стратегия в которой iMA (Moving Average, MA) выступает в качестве фильтра тренда, а iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO) даёт сигналы. После пороговой просадки включается Martingale.Simple iCCI Pending combine
Стратегий по сигналам индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI). Можно выбрать одну из двух стратегий. Работа отложенными ордерами