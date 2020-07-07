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Индикаторы

MA Color N Bars - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
4136
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Индикатор iMA (Moving Average, MA) на отрезке 'MA: trend N Bars' баров определят тренд. При помощи графического стиля построения DRAW_COLOR_LINE раскрашивает индикатор в три цвета. Первый цвет - тренд не определён, второй - тренд вверх и третий - тренд вниз.

MA Color N Bars

Рис. 1. MA Color N Bars

Индикатор позволяет более визуально выделить трендовые участки.

    MA vertical shift last intersection Arrow MA vertical shift last intersection Arrow

    Индикатор отображает три графических стиля: один DRAW_COLOR_LINE и два DRAW_ARROW. Рисует значки (ARROW) если цена удалилась от индикатора iMA (Moving Average, MA) на заданное расстояние.

    RSI Arrow Out of Zone EA 3 RSI Arrow Out of Zone EA 3

    Модификация второй версии 'RSI Arrow Out of Zone EA 2' . Торговая стратегия на основе сигналов пользовательского индикатора 'RSI Arrow Out of Zone EA'

    iMA Trand iChaikin Martingale iMA Trand iChaikin Martingale

    Торговая стратегия в которой iMA (Moving Average, MA) выступает в качестве фильтра тренда, а iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO) даёт сигналы. После пороговой просадки включается Martingale.

    Simple iCCI Pending combine Simple iCCI Pending combine

    Стратегий по сигналам индикатора iCCI (Commodity Channel Index, CCI). Можно выбрать одну из двух стратегий. Работа отложенными ордерами