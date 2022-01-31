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Trade through the Bank - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Это даже не индикатор, а шаблон из индикаторов и графических объектов. Главная цель: есть возможность покупать/продавать акции через банк (через обычное мобильное приложение клиент-банк), при этом: нет никаких кредитных плеч, нет терминала. В приложении можно видеть только количество акций каждой компании и сумму.
Чтобы визуализировать (хоть как-то) свои позиции появилась такая идея: найти брокера, который предоставляет в MetaTrader 5 графики акций и на этих графиках выводить суммарную информацию по позициям. Далее идея развилась в некоторую торговую систему - в совокупность индикаторов и графических объектов.
Был написан индикатор 'Trade through the Bank' - этот индикатор рассчитывает неттинговую цену позиций, прибыль и количество инвестированных средств:
Рис. 1. Trade through the Bank, акции Aple
Индикаторы используемые в шаблоне 'Trade through the Bank.tpl' - место расположения индикатора и имя индикатора:
Indicators\MyInd\MA Color N Bars\ MA Color N Bars
Indicators\MyInd\OBJ_TEXT\ Daily Change Text
Indicators\MyInd\ Trade through the Bank
Indicators\MyInd\MA\ Difference of two bars MA
Как это всё работает
Пользователь сначала вручную наносит графический объект на график и в ИМЕНИ объекта кодируется информация по количеству лотов и цене. Тип объекта задаётся в индикаторе в параметре 'Object type', а префикс объекта - в 'Prefix'. Пример кодирования информации (кстати, пример есть прямо в описании индикатора):
Encoding information occurs through the name of the object
Example: prefix TTB_, 1 lot, price $288.75. Object name: TTB_1_288.75_Daily Arrow 42518
Daily Arrow 42518 is the unique name given to the graphic object on the graphic
По шагам: есть позиция 1 лот по цене $288.75. Пользователь создаёт на графике графический объект "Правая ценовая метка" - объекту автоматически присвоено имя "Daily Arrow 42518". Далее пользователь корректирует имя графического объекта: добавляет префикс, 1 лот и цену. Получаем имя объекта "TTB_1_288.75_Daily Arrow 42518". Обратите внимание: префикс лот и цена ОБЯЗАТЕЛЬНО разделены знаком "_" - это ВАЖНО!
После нанесения графических объектов индикатор "Trade through the Bank" каждые три секунды проводит поиск графических объектов, считывает с имени этих объектов информацию и отображает линию на неттинговой цене, прибыль и количество инвестированных средств.
Индикатор показывает на дневном таймфрейме 'Daily Change'iCCI iAlligator
Стратегия на двух индикаторах iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и iiAlligator (Alligator).
Советник-утилита: показывает разделение крупной позиции на более мелкиеOHLC Info
Вывод OHLC бара после клика