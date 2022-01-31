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Индикаторы

Trade through the Bank - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2357
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Profiles\Templates\
Trade through the Bank.tpl (8.71 KB)
Trade through the Bank.mq5 (12.49 KB) просмотр
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Идея индикатора

Это даже не индикатор, а шаблон из индикаторов и графических объектов. Главная цель: есть возможность покупать/продавать акции через банк (через обычное мобильное приложение клиент-банк), при этом: нет никаких кредитных плеч, нет терминала. В приложении можно видеть только количество акций каждой компании и сумму.

Чтобы визуализировать (хоть как-то) свои позиции появилась такая идея: найти брокера, который предоставляет в MetaTrader 5 графики акций и на этих графиках выводить суммарную информацию по позициям. Далее идея развилась в некоторую торговую систему - в совокупность индикаторов и графических объектов.

Был написан индикатор 'Trade through the Bank' - этот индикатор рассчитывает неттинговую цену позиций, прибыль и количество инвестированных средств:

Trade through the Bank

Рис. 1. Trade through the Bank, акции Aple

Индикаторы используемые в шаблоне 'Trade through the Bank.tpl' - место расположения индикатора и имя индикатора:

Indicators\MyInd\MA Color N Bars\ MA Color N Bars

Indicators\MyInd\OBJ_TEXT\ Daily Change Text

Indicators\MyInd\ Trade through the Bank

Indicators\MyInd\MA\ Difference of two bars MA


Как это всё работает

Пользователь сначала вручную наносит графический объект на график и в ИМЕНИ объекта кодируется информация по количеству лотов и цене. Тип объекта задаётся в индикаторе в параметре 'Object type', а префикс объекта - в 'Prefix'. Пример кодирования информации (кстати, пример есть прямо в описании индикатора):

Encoding information occurs through the name of the object

Example: prefix TTB_, 1 lot, price $288.75. Object name: TTB_1_288.75_Daily Arrow 42518

Daily Arrow 42518 is the unique name given to the graphic object on the graphic

По шагам: есть позиция 1 лот по цене $288.75. Пользователь создаёт на графике графический объект "Правая ценовая метка" - объекту автоматически присвоено имя "Daily Arrow 42518". Далее пользователь корректирует имя графического объекта: добавляет префикс, 1 лот и цену. Получаем имя объекта "TTB_1_288.75_Daily Arrow 42518". Обратите внимание: префикс лот и цена ОБЯЗАТЕЛЬНО разделены знаком "_" - это ВАЖНО!

После нанесения графических объектов индикатор "Trade through the Bank" каждые три секунды проводит поиск графических объектов, считывает с имени этих объектов информацию и отображает линию на неттинговой цене, прибыль и количество инвестированных средств.

    Daily Change Text Daily Change Text

    Индикатор показывает на дневном таймфрейме 'Daily Change'

    iCCI iAlligator iCCI iAlligator

    Стратегия на двух индикаторах iCCI (Commodity Channel Index, CCI) и iiAlligator (Alligator).

    Split up trade Split up trade

    Советник-утилита: показывает разделение крупной позиции на более мелкие

    OHLC Info OHLC Info

    Вывод OHLC бара после клика