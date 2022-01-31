Идея индикатора



Это даже не индикатор, а шаблон из индикаторов и графических объектов. Главная цель: есть возможность покупать/продавать акции через банк (через обычное мобильное приложение клиент-банк), при этом: нет никаких кредитных плеч, нет терминала. В приложении можно видеть только количество акций каждой компании и сумму.

Чтобы визуализировать (хоть как-то) свои позиции появилась такая идея: найти брокера, который предоставляет в MetaTrader 5 графики акций и на этих графиках выводить суммарную информацию по позициям. Далее идея развилась в некоторую торговую систему - в совокупность индикаторов и графических объектов.

Был написан индикатор 'Trade through the Bank' - этот индикатор рассчитывает неттинговую цену позиций, прибыль и количество инвестированных средств:





Рис. 1. Trade through the Bank, акции Aple

Индикаторы используемые в шаблоне 'Trade through the Bank.tpl' - место расположения индикатора и имя индикатора:

Indicators\MyInd\MA Color N Bars\ MA Color N Bars

Indicators\MyInd\OBJ_TEXT\ Daily Change Text

Indicators\MyInd\ Trade through the Bank

Indicators\MyInd\MA\ Difference of two bars MA





Как это всё работает

Пользователь сначала вручную наносит графический объект на график и в ИМЕНИ объекта кодируется информация по количеству лотов и цене. Тип объекта задаётся в индикаторе в параметре 'Object type', а префикс объекта - в 'Prefix'. Пример кодирования информации (кстати, пример есть прямо в описании индикатора):

Encoding information occurs through the name of the object Example: prefix TTB_, 1 lot, price $288.75. Object name: TTB_1_288.75_Daily Arrow 42518 Daily Arrow 42518 is the unique name given to the graphic object on the graphic

По шагам: есть позиция 1 лот по цене $288.75. Пользователь создаёт на графике графический объект "Правая ценовая метка" - объекту автоматически присвоено имя "Daily Arrow 42518". Далее пользователь корректирует имя графического объекта: добавляет префикс, 1 лот и цену. Получаем имя объекта "TTB_1_288.75_Daily Arrow 42518". Обратите внимание: префикс лот и цена ОБЯЗАТЕЛЬНО разделены знаком "_" - это ВАЖНО!

После нанесения графических объектов индикатор "Trade through the Bank" каждые три секунды проводит поиск графических объектов, считывает с имени этих объектов информацию и отображает линию на неттинговой цене, прибыль и количество инвестированных средств.