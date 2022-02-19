Resistance and Support 2 Alert

Стратегия по индикатору DeMarker (для визуализации используется пользовательский индикатор 'DeMarker LiDo Color') - набор позиций на каждом баре. Закрытие после пересечения середины индикатора

Серия 'Trade through the Bank'. Набор правил, когда торгуешь через банк (по сути - отдаешь приказ купить через мобильное приложение банка и это приложение совсем не торговый терминал), а торговлю визуализируешь через терминал

Индикатор BearsPower сглаженный при помощи индикатора Moving Average