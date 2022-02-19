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Resistance and Support 2 Alert - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Развитие Resistance and Support 2 - теперь можно задать Alert а также Push и Email для случаев, когда цена пересекает уровни индикатора.
Сопротивление и поддержка строятся по индикатору iFractals.
Рис. 1. Resistance and Support 2 Alert
Стратегия по индикатору DeMarker (для визуализации используется пользовательский индикатор 'DeMarker LiDo Color') - набор позиций на каждом баре. Закрытие после пересечения середины индикатораTrend Reversal Martingale
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