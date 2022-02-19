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Индикаторы

Resistance and Support 2 Alert - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
4109
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Идея индикатора

Развитие Resistance and Support 2 - теперь можно задать Alert а также Push и Email для случаев, когда цена пересекает уровни индикатора.

Сопротивление и поддержка строятся по индикатору iFractals

Resistance and Support 2 Alert

Рис. 1. Resistance and Support 2 Alert

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