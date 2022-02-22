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Индикаторы

Bears Smoothed MA - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1949
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Идея индикатора

Сгладить индикатор 'BearsPower' при помощи 'Moving Average'. В подокне сглаженное значение отображается в виде линии:

Bears Smoothed MA

Рис. 1. Bears Smoothed MA

    Trade through the Bank 2 Trade through the Bank 2

    Серия 'Trade through the Bank'. Набор правил, когда торгуешь через банк (по сути - отдаешь приказ купить через мобильное приложение банка и это приложение совсем не торговый терминал), а торговлю визуализируешь через терминал

    Resistance and Support 2 Alert Resistance and Support 2 Alert

    Серия "Resistance and Support". Теперь Akert, когда цена пересекает индикатор

    Bulls Smoothed MA Bulls Smoothed MA

    Индикатор BullsPower сглаженный при помощи индикатора Moving Average

    T3MA-ALARM EA T3MA-ALARM EA

    Торговая стратегия по пользовательскому индикатору 'T3MA-ALARM EA'