Bears Smoothed MA

Серия 'Trade through the Bank'. Набор правил, когда торгуешь через банк (по сути - отдаешь приказ купить через мобильное приложение банка и это приложение совсем не торговый терминал), а торговлю визуализируешь через терминал

Серия "Resistance and Support". Теперь Akert, когда цена пересекает индикатор