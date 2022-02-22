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Bears Smoothed MA - индикатор для MetaTrader 5
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Идея индикатора
Сгладить индикатор 'BearsPower' при помощи 'Moving Average'. В подокне сглаженное значение отображается в виде линии:
Рис. 1. Bears Smoothed MA
Trade through the Bank 2
Серия 'Trade through the Bank'. Набор правил, когда торгуешь через банк (по сути - отдаешь приказ купить через мобильное приложение банка и это приложение совсем не торговый терминал), а торговлю визуализируешь через терминалResistance and Support 2 Alert
Серия "Resistance and Support". Теперь Akert, когда цена пересекает индикатор
Bulls Smoothed MA
Индикатор BullsPower сглаженный при помощи индикатора Moving AverageT3MA-ALARM EA
Торговая стратегия по пользовательскому индикатору 'T3MA-ALARM EA'