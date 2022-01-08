Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Difference of two bars MA - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1762
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Идея индикатора
Вывести в подокно разницу показаний индикатора iMA (Moving Average, MA) между текущим баром и предыдущим:
Рис. 1. Difference of two bars MA (MA в главном окне добавлен вручную - для наглядности)
а вот так работает индикатор, если указан параметр 'MA: horizontal shift'
.
Рис. 2. Difference of two bars MA и 'MA: horizontal shift' равный '20'
Советник контролирует количество позиций (без учета Magic и без учета символа) BUY и SELL. Если количество больше заданного - закрывает самую старую позициюiFractals iBands Alert
Оповещение (проигрывание звука, сообщение в окне Alert, email, push) когда фрактал появился выше или ниже Bollinger Bands
Не сглаженная разница показаний iMA (Moving Average, MA) с двух соседних баров. Отображение в главном окне и индикация значками при пересечении нуляiCHO Trend CCIDualOnMA Filter
Стратегия на базе стандартного индикатора iCHO (Chaikin Oscillator, CHO) и пользовательского индикатора 'CCIDualOnMA'