CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Difference of two bars MA - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1762
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Идея индикатора

Вывести в подокно разницу показаний индикатора iMA (Moving Average, MA) между текущим баром и предыдущим:

    Difference of two bars MA

    Рис. 1. Difference of two bars MA (MA в главном окне добавлен вручную - для наглядности)

    а вот так работает индикатор, если указан параметр 'MA: horizontal shift'

    Difference of two bars MA.

    Рис. 2. Difference of two bars MA и  'MA: horizontal shift' равный '20'

      Always N positions Always N positions

      Советник контролирует количество позиций (без учета Magic и без учета символа) BUY и SELL. Если количество больше заданного - закрывает самую старую позицию

      iFractals iBands Alert iFractals iBands Alert

      Оповещение (проигрывание звука, сообщение в окне Alert, email, push) когда фрактал появился выше или ниже Bollinger Bands

      Difference of two bars MA Arrow Difference of two bars MA Arrow

      Не сглаженная разница показаний iMA (Moving Average, MA) с двух соседних баров. Отображение в главном окне и индикация значками при пересечении нуля

      iCHO Trend CCIDualOnMA Filter iCHO Trend CCIDualOnMA Filter

      Стратегия на базе стандартного индикатора iCHO (Chaikin Oscillator, CHO) и пользовательского индикатора 'CCIDualOnMA'