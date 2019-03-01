Эта библиотека позволяет любой MT4-style советник запустить в визуальном Тестере.

Для этого вначале нужно прописать только две строки

#define TESTER_CUSTOM #include <fxsaber\Tester\Tester.mqh>





После компиляции запускаете советник на нужном Вам чарте и получаете окно визуального Тестера, где крутится Ваша ТС.





В отличие от MT5-Тестера, данный визуальный Тестер работает не на Агенте, а в самом Терминале.





Возможности



Запуск и снятие индикаторов.

Любое использование графических объектов.

Переключение таймфрейма на лету.

Реакция на все события чарта.

Полный доступ для любых MQL-программ Терминала.

Тест идет на истории до текущего времени и продолжается реал-тайм.

Получение HTML-отчетов в любой момент.

Возврат Тестера в состояния прошлого.

Формирование своих цен.

Ручное управление снятиями/пополнениями тестерного счета.

Все это в чем-то повторяет возможности MT4-Тестера. Но есть и доп. возможности.

Сценарии использования

Запуск советника и на боевом счету и в данном Тестере. Что даст возможность воочию наблюдать, как ТС работает на торговом счету и в Тестере в реальном времени. Такой сравнительный анализ дает прочувствовать нюансы боевой торговли и учесть их в будущем.

Перед запуском советника на боевом счете можно прогнать его по свежайшим данным и получить HTML-отчет. Что дает дополнительный контроль правильности задания входных параметров ТС.

Полноценный эмулятор ручной торговли на исторических данных. Модифицируйте свои торговые панели двумя строками.

Клавиши управления

Pause - вкл/выкл паузу.

Стрелки вверх/вниз - увеличение/уменьшение скорости Тестера.

F5 - добавление нового тика (работает в режиме Паузы).

R - сохранение HTML-торгового отчета (работает в режиме Паузы).

ESC+UP/DOWN - пополнение/cнятие счета.

TAB+UP/DOWN - увеличение/уменьшение обеих цен тика.

CTRL+UP/DOWN - увеличение/уменьшение Bid-цены тика.

SHIFT+UP/DOWN - увеличение/уменьшение Ask-цены тика.

CTRL+LEFT - возврат в прошлое на начало любой предыдущей минуты.



Особенности

Не требует DLL - может быть в Маркете.

Для работы используются библиотеки Expert, Symbol, Virtual, Report и MT4Orders. Нужно установить самостоятельно их свежие версии.

Есть вариант получить сразу работающее решение почти без телодвижений - скачать и распаковать ZIP-архив (обновляться не будет).

Запускает только MT4-style советники.

В советнике должны присутствовать OnInit, OnDeinit, OnTick, OnTimer и OnChartEvent. Если чего-то нет - прописать пустыми.

Тест идет по реальным тикам.

Самый простой способ наблюдать все подробности торговли - подключить TradePanel_C#. См. в примерах.

Примеры

Первый запуск Тестера. С библиотекой в качестве примера идет простейший советник для ручной торговли.

#define TESTER_CUSTOM #include <fxsaber\Tester\Tester.mqh> #include <MT4Orders.mqh> #define Bid SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ) #define Ask SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) #define KEY_B 66 #define KEY_S 83 #define KEY_C 87 void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam ) { if (id == CHARTEVENT_KEYDOWN ) { switch (( int )lparam) { case KEY_B: OrderSend ( _Symbol , OP_BUY , 1 , Ask , 100 , 0 , 0 ); break ; case KEY_S: OrderSend ( _Symbol , OP_SELL , 1 , Bid , 100 , 0 , 0 ); break ; default : case KEY_C: for ( int i = OrdersTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) if ( OrderSelect (i, SELECT_BY_POS ) && ( OrderType () <= OP_SELL )) OrderClose ( OrderTicket (), OrderLots (), OrderClosePrice (), 100 ); } } } void OnTick () {} void OnTimer () {} int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int ) {}

Пример позволяет быстро познакомиться с принципами работы Тестера. Попробовать клавиши управления и т.д.





Ручная торговля

#define REPORT_BROWSER #define TESTER_CUSTOM #include <fxsaber\Tester\Tester.mqh> #include <IgorM\TradePanel_C #\TradePanel_C#.mqh> void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam ) {} void OnTick () {} void OnTimer () {} int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int ) {}

Результат запуска этого советника показан на картинке к данному описанию.





Автоматическая торговля

#define TESTER_CUSTOM #include <fxsaber\Tester\Tester.mqh> #include <..\Experts\fxsaber\TesterEA\TesterEA.mq4> void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam ) {} void OnTimer () {} int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); }



