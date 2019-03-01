Индикатор "ATR arrow level" - это небольшая модификация стандартного iATR (Average True Range, ATR). Суть его работы: если индикатор ATR оказывается меньше заданного уровня "ATR: level", то на таком баре выше его максимальной цены отображается значок из шрифта Wingdings (код символа задаётся в "Code (fonts Wingdings)"). Пример для GBPUSD H1, все настройки индикатора по-умолчанию:

Интерпретация индикатора: если индикатор на баре отображает значок - значит на этом баре ATR индикатор находится ниже заданного уровня. После выхода из этой зоны можно ожидать сильного движения цен.