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Индикаторы

ATR arrow level - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
4402
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор "ATR arrow level" - это небольшая модификация стандартного iATR (Average True Range, ATR). Суть его работы: если индикатор ATR оказывается меньше заданного уровня "ATR: level", то на таком баре выше его максимальной цены отображается значок из шрифта Wingdings (код символа задаётся в "Code (fonts Wingdings)"). Пример для GBPUSD H1, все настройки индикатора по-умолчанию: 

ATR arrow level

Интерпретация индикатора: если индикатор на баре отображает значок - значит на этом баре ATR индикатор находится ниже заданного уровня. После выхода из этой зоны можно ожидать сильного движения цен.

Tester Tester

Визуальный Тестер внутри Терминала

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