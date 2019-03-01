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ATR arrow level - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор "ATR arrow level" - это небольшая модификация стандартного iATR (Average True Range, ATR). Суть его работы: если индикатор ATR оказывается меньше заданного уровня "ATR: level", то на таком баре выше его максимальной цены отображается значок из шрифта Wingdings (код символа задаётся в "Code (fonts Wingdings)"). Пример для GBPUSD H1, все настройки индикатора по-умолчанию:
Интерпретация индикатора: если индикатор на баре отображает значок - значит на этом баре ATR индикатор находится ниже заданного уровня. После выхода из этой зоны можно ожидать сильного движения цен.
Визуальный Тестер внутри ТерминалаChaikin Oscillator EA
Торговая стратегия на базе индикатора iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO)
Вечером выставляется небольшая сетка отложенных Limit ордеров. Утром всё закрываем.Resistance and Support My friends
Торговая стратегия на основе пользовательского индикатора "Resistance and Support"