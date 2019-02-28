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Индикаторы

Din_fibo_Nex_Chn - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
4998
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

unknown author, get from kaizer, conversed by Rosh

Индикатор линии перемещения трейлинстопа.

Рис.1. Индикатор Din_fibo_Nex_Chn

Рис.1. Индикатор Din_fibo_Nex_Chn

TradePanel_Csharp TradePanel_Csharp

Расширение графического интерфейса Терминала/Тестера.

Two trends Two trends

Используются индикаторы iSAR (Parabolic SAR,SAR) и iDEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA)

Chaikin Oscillator EA Chaikin Oscillator EA

Торговая стратегия на базе индикатора iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO)

Tester Tester

Визуальный Тестер внутри Терминала