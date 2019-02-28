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Din_fibo_Nex_Chn - индикатор для MetaTrader 5
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- 4998
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Реальный автор:
unknown author, get from kaizer, conversed by Rosh
Индикатор линии перемещения трейлинстопа.
Рис.1. Индикатор Din_fibo_Nex_Chn
TradePanel_Csharp
Расширение графического интерфейса Терминала/Тестера.Two trends
Используются индикаторы iSAR (Parabolic SAR,SAR) и iDEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA)
Chaikin Oscillator EA
Торговая стратегия на базе индикатора iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO)Tester
Визуальный Тестер внутри Терминала