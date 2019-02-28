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Советники

Chaikin Oscillator EA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2223
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Принцип работы

Советник работает по одному из способов описанных в справке индикатора Chaikin Oscillator:

... Существует и другой способ использования осциллятора Чайкина, при котором изменение его направления считается сигналом к покупке или продаже, но только если оно совпадает с направлением ценовой тенденции. Так, если акция на подъеме и ее цена выше 90-дневного скользящего среднего, то поворот кривой осциллятора вверх в области отрицательных значений можно считать сигналом к покупке (но только если цена акции выше 90-дневного скользящего среднего — не ниже него).

Разворот осциллятора вниз в области положительных значений (выше нуля) можно считать сигналом к продаже, только если цена акции в этот момент ниже 90-дневного скользящего среднего цен закрытия." ...

Исходя из описания будут использоваться два индикатора: в качестве основного - iChaikin (Chaikin Oscillator, CHO), а вот в качестве 90-дневного скользящего среднего будет выбор между iMA (Moving Average) и iDEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA).

Chaikin Oscillator EA

Настройки по-молчанию больше подходят для тайфмрейма D1. Пример для USDCAD, D1:

Chaikin Oscillator EA


Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

  • трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")
  • трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    Din_fibo_Nex_Chn Din_fibo_Nex_Chn

    Индикатор линии перемещения трейлинстопа

    TradePanel_Csharp TradePanel_Csharp

    Расширение графического интерфейса Терминала/Тестера.

    Tester Tester

    Визуальный Тестер внутри Терминала

    ATR arrow level ATR arrow level

    Модификация стандартного индикатора iATR (Average True Range, ATR).