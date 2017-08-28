Библиотека подключается через

#include <fxsaber\Expert.mqh>

Все остальные файлы на данной странице описания библиотеки являются ее примерами/сценариями применения и не нужны для работы самой библиотеки.





Возможности

bool EXPERT::Is( const long Chart_ID = 0 ); bool EXPERT::Remove( const long Chart_ID = 0 ); bool EXPERT::Reopen( const long Chart_ID = 0 ); bool EXPERT::Parameters( const long Chart_ID, MqlParam &Parameters[], string &Names[] ); bool EXPERT::Run( const long Chart_ID, MqlParam &Parameters[] );





Примеры

К описанию прикреплены примеры/сценарии ее использования.

ExpertsRemove.mq5

ExpertsReopen.mq5

ChartsClose.mq5

ExpertLoader_Example.mq5 (в исходнике можно увидеть, как запускается не только советник, но и скрипт (сам себя) под видом советника)

ExpertsChange_Example.mq5

Это самые простые в реализации сценарии применения библиотеки. Так же она может быть полезна при написании различных управляющих панелей чартами/советниками и т.п.

Для лучшего понимания работы с библиотекой короткий исходник:

#include <fxsaber\Expert.mqh> void OnStart () { MqlParam Params[ 2 ]; Params[ 0 ].string_value = "Experts\\Advisors\ExpertMACD.ex5" ; Params[ 1 ].type = TYPE_STRING ; Params[ 1 ].string_value = "Hello World!" ; EXPERT::Run( ChartOpen ( _Symbol , _Period ), Params); }



