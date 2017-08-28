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Expert - библиотека для MetaTrader 5
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Библиотека подключается через
#include <fxsaber\Expert.mqh>
Все остальные файлы на данной странице описания библиотеки являются ее примерами/сценариями применения и не нужны для работы самой библиотеки.
Возможности
// Запущен ли советник на соответствующем чарте? bool EXPERT::Is( const long Chart_ID = 0 ); // Удаляет с соответствующего чарта советник bool EXPERT::Remove( const long Chart_ID = 0 ); // Перезапускает советник на соответствующем чарте bool EXPERT::Reopen( const long Chart_ID = 0 ); // Получает данные о запущенном советнике на соответствующем чарте bool EXPERT::Parameters( const long Chart_ID, MqlParam &Parameters[], // Путь к советнику и значения его входных параметров string &Names[] ); // Имена входных параметров // Запускает советник на соответствующем чарте bool EXPERT::Run( const long Chart_ID, MqlParam &Parameters[] ); // Путь к советнику и значения его входных параметров
Примеры
К описанию прикреплены примеры/сценарии ее использования.
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ExpertsRemove.mq5
// Снимает запущенные советники со всех чартов
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ExpertsReopen.mq5
// Перезапускает работающие советники
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ChartsClose.mq5
// Закрывает все чарты, где отсутствуют советники (полезно для VPS)
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ExpertLoader_Example.mq5 (в исходнике можно увидеть, как запускается не только советник, но и скрипт (сам себя) под видом советника)
// Запуск советника с заданными входными параметрами
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ExpertsChange_Example.mq5
// Перезапускает работающие советники, изменяя входные параметры
Это самые простые в реализации сценарии применения библиотеки. Так же она может быть полезна при написании различных управляющих панелей чартами/советниками и т.п.
Для лучшего понимания работы с библиотекой короткий исходник:
// Запуск советника с заданными входными параметрами #include <fxsaber\Expert.mqh> void OnStart() { MqlParam Params[2]; // Путь к советнику Params[0].string_value = "Experts\\Advisors\ExpertMACD.ex5"; // Первый входной параметр советника Params[1].type = TYPE_STRING; Params[1].string_value = "Hello World!"; // На новом чарте запускаем советник EXPERT::Run(ChartOpen(_Symbol, _Period), Params); }
Скрипт "History Deals and Orders" выводит абсолютно все свойства для сделок и ордеров из торговой истории в заданном временном интервале.MASi_WaveHist
Реализация индикатора рыночного цикла описанного Раджи Хорнер.
Скрипт выставляет несколько отложенных ордеров вверх от текущей цены.Pending orders DOWN
Скрипт выставляет несколько отложенных ордеров вниз от текущей цены.