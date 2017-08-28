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Библиотеки

Expert - библиотека для MetaTrader 5

fxsaber
fxsaber

fxsaber

Посты по улучшениям: https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=uluchshenie&amp;amp%3Bauthor=fxsaber&amp;amp%3Bmethod=2&amp;method=2 Посты по ошибкам: https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=oshibka&amp;amp%3Bauthor=fxsaber&amp;amp%3Bmethod=2&amp;method=2 Blog
1 статья 48 кодов 27 тем 22516 комментариев
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Библиотека подключается через

#include <fxsaber\Expert.mqh>

Все остальные файлы на данной странице описания библиотеки являются ее примерами/сценариями применения и не нужны для работы самой библиотеки.


Возможности

// Запущен ли советник на соответствующем чарте?
bool EXPERT::Is( const long Chart_ID = 0 );

// Удаляет с соответствующего чарта советник
bool EXPERT::Remove( const long Chart_ID = 0 );

// Перезапускает советник на соответствующем чарте
bool EXPERT::Reopen( const long Chart_ID = 0 );

// Получает данные о запущенном советнике на соответствующем чарте
bool EXPERT::Parameters( const long Chart_ID,    
                         MqlParam &Parameters[], // Путь к советнику и значения его входных параметров
                         string &Names[] );      // Имена входных параметров

// Запускает советник на соответствующем чарте
bool EXPERT::Run( const long Chart_ID,    
                  MqlParam &Parameters[] ); // Путь к советнику и значения его входных параметров


Примеры

К описанию прикреплены примеры/сценарии ее использования.

  • ExpertsRemove.mq5

    // Снимает запущенные советники со всех чартов

  • ExpertsReopen.mq5

    // Перезапускает работающие советники

  • ChartsClose.mq5

    // Закрывает все чарты, где отсутствуют советники (полезно для VPS)

  • ExpertLoader_Example.mq5 (в исходнике можно увидеть, как запускается не только советник, но и скрипт (сам себя) под видом советника)

    // Запуск советника с заданными входными параметрами

  • ExpertsChange_Example.mq5

    // Перезапускает работающие советники, изменяя входные параметры

Это самые простые в реализации сценарии применения библиотеки. Так же она может быть полезна при написании различных управляющих панелей чартами/советниками и т.п.

Для лучшего понимания работы с библиотекой короткий исходник:

// Запуск советника с заданными входными параметрами
#include <fxsaber\Expert.mqh>

void OnStart()
{
  MqlParam Params[2];
  
  // Путь к советнику
  Params[0].string_value = "Experts\\Advisors\ExpertMACD.ex5";

  // Первый входной параметр советника
  Params[1].type = TYPE_STRING;
  Params[1].string_value = "Hello World!";

  // На новом чарте запускаем советник
  EXPERT::Run(ChartOpen(_Symbol, _Period), Params);
}


History Deals and Orders History Deals and Orders

Скрипт "History Deals and Orders" выводит абсолютно все свойства для сделок и ордеров из торговой истории в заданном временном интервале.

MASi_WaveHist MASi_WaveHist

Реализация индикатора рыночного цикла описанного Раджи Хорнер.

Pending orders UP Pending orders UP

Скрипт выставляет несколько отложенных ордеров вверх от текущей цены.

Pending orders DOWN Pending orders DOWN

Скрипт выставляет несколько отложенных ордеров вниз от текущей цены.