Некоторый выложенный в Кодобазу инструментарий требовал для различных тестов торговый советник в качестве полигона.

Данный советник был тем самым подопытным. От идеи до полной реализации, с написанием всего кода с нуля, потребовалось два часа.





Особенности



Советник канальный - торгует вовнутрь канала, постоянно в рынке.

Не используются индикаторы, включая бары.

Работает только на тиках.

Написан исключительно для Тестера (для MT5, на самом деле).

Никак не участвует Спред. Bid/Ask-цены равноправны в торговой логике.

На примитивном уровне используется ООП. Отсюда столько файлов и повышенный размер кода (~5 Кб).



Оптимизация

Как это не парадоксально, для Оптимизации и одиночных прогонов использовался MT5-Тестер. В нем запускался такой советник



#include <MT4Orders.mqh> #define VIRTUAL_TESTER #define BESTINTERVAL_ONTESTER #include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> #include <fxsaber\BestInterval\BestInterval.mqh> #include <..\Experts\fxsaber\TesterEA\TesterEA.mq4>

Т.е. исходный код MT4-советника не менялся. По ссылкам в комментариях можно понять, за что в коде отвечает тот или иной инструментарий. В частности, чтобы Оптимизация (brute-force) шла в два раза быстрее, использовался режим VirtualTester = true. Он также позволяет не заморачиваться с "not enough money" и прочими лишними вещами.





Универсальный способ улучшения ТС позволил сходу (на пять минут была запущена Оптимизация, выбран только лучший вариант) добиться такого результата в режиме "реальных тиков"

Специально ничего такого, что отсутствует в Кодобазе, не использовалось. Результат полностью воспроизводится за счет только опубликованных работ.





Замечания



Никакого обмана Тестера и прочих глупостей в коде нет.

Поскольку советник писался исключительно для Тестера, в нем не совершается лишних телодвижений в виде проверок, перестраховок, считывания торгового окружения с нуля и т.д. Вообщем, всего того, что требуется для боевого советника и что абсолютно не нужно в Тестере. Это позволило увеличить скорость написания/прогона и избежать замусоривания кода. Торговый алгоритм легко читается.





Фактически, советник является кроссплатформенным и является простым образцом исследования рыночных закономерностей с помощью Тестера.

Может служить для испытаний упомянутого выше инструментария.

Возможно, кому-то будет интересно сравнить его сложность/размер c MT5-коллегами в КБ.