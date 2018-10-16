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TesterEA - эксперт для MetaTrader 4
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Некоторый выложенный в Кодобазу инструментарий требовал для различных тестов торговый советник в качестве полигона.
Данный советник был тем самым подопытным. От идеи до полной реализации, с написанием всего кода с нуля, потребовалось два часа.
Особенности
- Советник канальный - торгует вовнутрь канала, постоянно в рынке.
- Не используются индикаторы, включая бары.
- Работает только на тиках.
- Написан исключительно для Тестера (для MT5, на самом деле).
- Никак не участвует Спред. Bid/Ask-цены равноправны в торговой логике.
- На примитивном уровне используется ООП. Отсюда столько файлов и повышенный размер кода (~5 Кб).
Оптимизация
Как это не парадоксально, для Оптимизации и одиночных прогонов использовался MT5-Тестер. В нем запускался такой советник
#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006 #define VIRTUAL_TESTER // Запуск в виртуальном торговом окружении #define BESTINTERVAL_ONTESTER // Критерий оптимизации - прибыль лучшего интервала. #include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/22577 #include <fxsaber\BestInterval\BestInterval.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/22710 #include <..\Experts\fxsaber\TesterEA\TesterEA.mq4>
Т.е. исходный код MT4-советника не менялся. По ссылкам в комментариях можно понять, за что в коде отвечает тот или иной инструментарий. В частности, чтобы Оптимизация (brute-force) шла в два раза быстрее, использовался режим VirtualTester = true. Он также позволяет не заморачиваться с "not enough money" и прочими лишними вещами.
Универсальный способ улучшения ТС позволил сходу (на пять минут была запущена Оптимизация, выбран только лучший вариант) добиться такого результата в режиме "реальных тиков"
Специально ничего такого, что отсутствует в Кодобазе, не использовалось. Результат полностью воспроизводится за счет только опубликованных работ.
Замечания
Никакого обмана Тестера и прочих глупостей в коде нет.
Поскольку советник писался исключительно для Тестера, в нем не совершается лишних телодвижений в виде проверок, перестраховок, считывания торгового окружения с нуля и т.д. Вообщем, всего того, что требуется для боевого советника и что абсолютно не нужно в Тестере. Это позволило увеличить скорость написания/прогона и избежать замусоривания кода. Торговый алгоритм легко читается.
Фактически, советник является кроссплатформенным и является простым образцом исследования рыночных закономерностей с помощью Тестера.
Может служить для испытаний упомянутого выше инструментария.
Возможно, кому-то будет интересно сравнить его сложность/размер c MT5-коллегами в КБ.
Классический индикатор канала Дончиана (Donchian Channel)MA_ATR - иникатор от индикатора
Шаблон для создания составных индикаторов (индикаторов от индикаторов).
Индикатор для бинарных опционов, показывает вероятность направления свечи в зависимости от времени её открытияChannel.mq4
Индикатор ценового канала