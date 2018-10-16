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Советники

TesterEA - эксперт для MetaTrader 4

fxsaber
fxsaber

fxsaber

Посты по улучшениям: https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=uluchshenie&amp;amp%3Bauthor=fxsaber&amp;amp%3Bmethod=2&amp;method=2 Посты по ошибкам: https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=oshibka&amp;amp%3Bauthor=fxsaber&amp;amp%3Bmethod=2&amp;method=2 Blog
1 статья 48 кодов 27 тем 22516 комментариев
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Некоторый выложенный в Кодобазу инструментарий требовал для различных тестов торговый советник в качестве полигона.

Данный советник был тем самым подопытным. От идеи до полной реализации, с написанием всего кода с нуля, потребовалось два часа.


Особенности

  • Советник канальный - торгует вовнутрь канала, постоянно в рынке.
  • Не используются индикаторы, включая бары.
  • Работает только на тиках.
  • Написан исключительно для Тестера (для MT5, на самом деле).
  • Никак не участвует Спред. Bid/Ask-цены равноправны в торговой логике.
  • На примитивном уровне используется ООП. Отсюда столько файлов и повышенный размер кода (~5 Кб).


Оптимизация

Как это не парадоксально, для Оптимизации и одиночных прогонов использовался MT5-Тестер. В нем запускался такой советник


#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

#define VIRTUAL_TESTER // Запуск в виртуальном торговом окружении
#define BESTINTERVAL_ONTESTER // Критерий оптимизации - прибыль лучшего интервала.
#include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/22577
#include <fxsaber\BestInterval\BestInterval.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/22710

#include <..\Experts\fxsaber\TesterEA\TesterEA.mq4>

Т.е. исходный код MT4-советника не менялся. По ссылкам в комментариях можно понять, за что в коде отвечает тот или иной инструментарий. В частности, чтобы Оптимизация (brute-force) шла в два раза быстрее, использовался режим VirtualTester = true. Он также позволяет не заморачиваться с "not enough money" и прочими лишними вещами.


Универсальный способ улучшения ТС позволил сходу (на пять минут была запущена Оптимизация, выбран только лучший вариант) добиться такого результата в режиме "реальных тиков"

Специально ничего такого, что отсутствует в Кодобазе, не использовалось. Результат полностью воспроизводится за счет только опубликованных работ.


Замечания

Никакого обмана Тестера и прочих глупостей в коде нет.

Поскольку советник писался исключительно для Тестера, в нем не совершается лишних телодвижений в виде проверок, перестраховок, считывания торгового окружения с нуля и т.д. Вообщем, всего того, что требуется для боевого советника и что абсолютно не нужно в Тестере. Это позволило увеличить скорость написания/прогона и избежать замусоривания кода. Торговый алгоритм легко читается.


Фактически, советник является кроссплатформенным и является простым образцом исследования рыночных закономерностей с помощью Тестера.

Может служить для испытаний упомянутого выше инструментария.

Возможно, кому-то будет интересно сравнить его сложность/размер c MT5-коллегами в КБ.

VR Donchian Lite VR Donchian Lite

Классический индикатор канала Дончиана (Donchian Channel)

MA_ATR - иникатор от индикатора MA_ATR - иникатор от индикатора

Шаблон для создания составных индикаторов (индикаторов от индикаторов).

Binary Time Checker Binary Time Checker

Индикатор для бинарных опционов, показывает вероятность направления свечи в зависимости от времени её открытия

Channel.mq4 Channel.mq4

Индикатор ценового канала