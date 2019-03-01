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Flat night - эксперт для MetaTrader 5

fortrader.ru
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2357
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - Юрий

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

В определённое время (изначально это ночной час - параметры "Open hour (present day)" и "Open minute (present day)") выставляется небольшая сетка из отложенных Limit ордеров. Закрываем всё утром (параметры "Close hour (tomorrow)" и "Close minute (tomorrow)"). 

ВНИМАНИЕ: Чтобы сработал советник и не пропустил минуты запускать его необходимо на таймфрейме M1 - так как определение времени происходит только на новом баре.

Flat night

Настройки сетки

  • First order indent - отступ от текущей цены для первого Buy limit и первого Sell limit
  • Number orders - количество отложенных ордеров в каждую сторону, например при Number orders = 3 будут выставлены три Buy limit и три Sell limit
  • Step orders - шаг между отложенными ордерами

Также все позиции полученные в результате срабатывания отложенных ордеров могут быть закрыты и раньше - например при срабатывании Стоп лосс или Тейк профит.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

  • трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")
  • трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

ATR arrow level ATR arrow level

Модификация стандартного индикатора iATR (Average True Range, ATR).

Tester Tester

Визуальный Тестер внутри Терминала

Resistance and Support My friends Resistance and Support My friends

Торговая стратегия на основе пользовательского индикатора "Resistance and Support"

PanPrizMA Sin leverage 72 PanPrizMA Sin leverage 72

Строит скользящую линию полиномом 4 степени. Экстраполирует в виде участка заданной функции синусоидой и её осевой. С построенных линий снимается одно значение на каждом баре и строится линия экстраполированных значений, которая не перерисовывается.