Flat night

Автор идеи - Юрий

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы



В определённое время (изначально это ночной час - параметры "Open hour (present day)" и "Open minute (present day)") выставляется небольшая сетка из отложенных Limit ордеров. Закрываем всё утром (параметры "Close hour (tomorrow)" и "Close minute (tomorrow)").

ВНИМАНИЕ: Чтобы сработал советник и не пропустил минуты запускать его необходимо на таймфрейме M1 - так как определение времени происходит только на новом баре.





Настройки сетки

First order indent - отступ от текущей цены для первого Buy limit и первого Sell limit

- отступ от текущей цены для первого Buy limit и первого Sell limit Number orders - количество отложенных ордеров в каждую сторону, например при Number orders = 3 будут выставлены три Buy limit и три Sell limit

- количество отложенных ордеров в каждую сторону, например при Number orders = 3 будут выставлены три Buy limit и три Sell limit Step orders - шаг между отложенными ордерами

Также все позиции полученные в результате срабатывания отложенных ордеров могут быть закрыты и раньше - например при срабатывании Стоп лосс или Тейк профит.





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")

должен быть больше или равен "10") трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").