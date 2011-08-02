CodeBaseРазделы
Индикаторы

ZerolagStochs - индикатор для MetaTrader 5

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
3477
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Perky_z

Этот аналог стохастического осциллятора формирует свои показания, используя при этом четыре стохастических осциллятора (Stochastic Oscillator).

Все переменные, значения которых можно варьировать, представлены внешними параметрами индикатора. Но тут следует учесть тот факт, что значения этих переменных являются в некотором смысле взаимозависимыми и их подбор следует производить более тщательно!

Переменные типа FactorN представляют удельный вес показаний стохастика с номером N в общем значении итогового индикатора. Остальные входные параметры индикатора абсолютно аналогичны параметрам технического индикатора iStochastic(). Индикатор сделан в двух вариантах исполнения.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 24.10.2008.

Индикаторы ZerolagStochs и ColorZerolagStochs

