ZerolagStochs - индикатор для MetaTrader 5
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 3477
- Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
Perky_z
Этот аналог стохастического осциллятора формирует свои показания, используя при этом четыре стохастических осциллятора (Stochastic Oscillator).
Все переменные, значения которых можно варьировать, представлены внешними параметрами индикатора. Но тут следует учесть тот факт, что значения этих переменных являются в некотором смысле взаимозависимыми и их подбор следует производить более тщательно!
Переменные типа FactorN представляют удельный вес показаний стохастика с номером N в общем значении итогового индикатора. Остальные входные параметры индикатора абсолютно аналогичны параметрам технического индикатора iStochastic(). Индикатор сделан в двух вариантах исполнения.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 24.10.2008.
