Индикаторы

BB-HL - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor
3940
(3)
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: David W. Thomas

Индикатор BB-HL.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7240

B WImp - T01 B WImp - T01

Индикатор B&WImp-T01.

Complex Common Complex Common

Показывает перекупленность или пререпроданность валют относительно друг друга.

BBands Stop v1 BBands Stop v1

Индикатор BBands_Stop_v1.

Chandelier Exit Chandelier Exit

Chandelier Exit (я бы перевел этот термин как "подвешенный" стоп. Moysha) рассчитывает скользящий стоп исходя или из максимального значения максимальной цены или максимального значения цены закрытия за определенный период.