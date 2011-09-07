Индикатор JFatlSpeed представляет собой сглаженный Momentum от индикатора быстрых трендов JFatl. Он позволяет обнаружить возникающие тренды.

Индикаторы ColorJFatlSpeed и JFatlSpeed используют классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".