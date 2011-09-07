Смотри, как бесплатно скачать роботов
JFatlSpeed - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор JFatlSpeed представляет собой сглаженный Momentum от индикатора быстрых трендов JFatl. Он позволяет обнаружить возникающие тренды.
Индикаторы ColorJFatlSpeed и JFatlSpeed используют классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Camarilla_Full
Система уровней Camarilla Equation для всех баров.Camarilla Equation
Система уровней Camarilla Equation для текущего бара.
Heiken Ashi Smoothed
Стандартный Heiken Ashi, но рассчитанный на усреднённых значениях ценовых таймсерий.JFatlAcceleration
Индикатор JFatlAcceleration служит для измерения ускорения действующего тренда.