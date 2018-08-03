FX Fish 2MA

Автор идеи: Scriptor

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Для усреднения массивов используются функции из встроенной библиотеки MovingAverages.mqh.

Индикатор состоит из трех индикаторных построений:

Fish , стиль построения DRAW_COLOR_HISTOGRAM - гистограмма из цветных столбиков. Основной индикаторный буфер, рассчитываемый по одному из видов цен Ценовые константы;

, стиль построения DRAW_COLOR_HISTOGRAM - гистограмма из цветных столбиков. Основной индикаторный буфер, рассчитываемый по одному из видов цен Ценовые константы; Fish Aver , стиль построения DRAW_LINE - линия заданным цветом. Содержит массив Fish усредненный с периодом MA1period простым усреднением;

, стиль построения DRAW_LINE - линия заданным цветом. Содержит массив усредненный с периодом простым усреднением; Fish Aver Aver, стиль построения DRAW_LINE - линия заданным цветом. Содержит массив Fish Aver усредненный с периодом MA2period линейно-взвешенным усреднением.

Сигналы на покупку (на рисунке Buy signals) - Fish ниже нуля, и его пересекает Fish Aver.

Сигналы на продажу (на рисунке Sell signals) - Fish выше нуля, и его пересекает Fish Aver.

Fish Aver Aver может использоваться или для более консервативного входа или в качестве сигнала выхода из позиции.