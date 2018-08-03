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FX Fish 2MA - индикатор для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Scriptor
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Для усреднения массивов используются функции из встроенной библиотеки MovingAverages.mqh.
Индикатор состоит из трех индикаторных построений:
- Fish, стиль построения DRAW_COLOR_HISTOGRAM - гистограмма из цветных столбиков. Основной индикаторный буфер, рассчитываемый по одному из видов цен Ценовые константы;
- Fish Aver, стиль построения DRAW_LINE - линия заданным цветом. Содержит массив Fish усредненный с периодом MA1period простым усреднением;
- Fish Aver Aver, стиль построения DRAW_LINE - линия заданным цветом. Содержит массив Fish Aver усредненный с периодом MA2period линейно-взвешенным усреднением.
Сигналы на покупку (на рисунке Buy signals) - Fish ниже нуля, и его пересекает Fish Aver.
Сигналы на продажу (на рисунке Sell signals) - Fish выше нуля, и его пересекает Fish Aver.
Fish Aver Aver может использоваться или для более консервативного входа или в качестве сигнала выхода из позиции.
Советник по индикатору iRSI (Relative Strength Index, RSI).i-AnyRange2Cld
Индикатор двух диапазонов произвольных временных интервалов.
Торговая система на iMA (Moving Average, MA) с периодом усреднения 55 (период усреднения жестко прописан в коде, во входные параметры не вынесен).i-AnyRangeCld
Индикатор диапазонов произвольных временных интервалов.