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Индикаторы

FX Fish 2MA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2075
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Автор идеи: Scriptor

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Для усреднения массивов используются функции из встроенной библиотеки MovingAverages.mqh.

Индикатор состоит из трех индикаторных построений:

  • Fish, стиль построения DRAW_COLOR_HISTOGRAM - гистограмма из цветных столбиков. Основной индикаторный буфер, рассчитываемый по одному из видов цен Ценовые константы;
  • Fish Aver, стиль построения DRAW_LINE - линия заданным цветом. Содержит массив Fish усредненный с периодом MA1period простым усреднением;
  • Fish Aver Aver, стиль построения DRAW_LINE - линия заданным цветом. Содержит массив Fish Aver усредненный с периодом MA2period линейно-взвешенным усреднением.

Сигналы на покупку (на рисунке Buy signals) - Fish ниже нуля, и его пересекает Fish Aver.

Сигналы на продажу (на рисунке Sell signals) - Fish выше нуля, и его пересекает Fish Aver.

Fish Aver Aver может использоваться или для более консервативного входа или в качестве сигнала выхода из позиции.

FX Fish 2MA

RSI_Expert RSI_Expert

Советник по индикатору iRSI (Relative Strength Index, RSI).

i-AnyRange2Cld i-AnyRange2Cld

Индикатор двух диапазонов произвольных временных интервалов.

55 MA 55 MA

Торговая система на iMA (Moving Average, MA) с периодом усреднения 55 (период усреднения жестко прописан в коде, во входные параметры не вынесен).

i-AnyRangeCld i-AnyRangeCld

Индикатор диапазонов произвольных временных интервалов.