Автор идеи: costy_

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Индикатор iMA (Moving Average, MA) в данном советнике позволяет менять таймфрейм (MA: timeframe), горизонтальное смещение (MA: horizontal shift), метод усреднения (MA: smoothing type) и тип цены (MA: type of price) - то есть все параметры кроме одного: периода усреднения. Период усреднения прописан в коде и он равен 55 (это число вынесено в название советника).





Как работает советник

Советник работает только в момент формирования нового бара. Как только текущее время (учитываются только часы, без минут и секунд) попадает в интервал от начального часа (Start hour) до конечного часа (End hour), советник запрашивает данные с индикатора. Причем запрашивает не просто данные с бара #0 и бара #1, а запрашивает с Bar number #A и с Bar number #B.

Дальше сравниваются значения на этих двух барах: если разница между ними больше или равна Difference between bars #A and #B - будет сгенерирован сигнал на открытие позиции. По умолчанию реверс сигналов (Reverse signals) выключен (равен false), и для сигналов такие правила:

Сигнал BUY: MA( Bar number #A ) > MA( Bar number #B ) + Difference between bars #A and #B ;

Сигнал SELL: MA(Bar number #A) < MA(Bar number #B) - Difference between bars #A and #B.

Если включить закрытие противоположных позиций (параметру Close opposite positions присвоить true), то при итоговом сигнале BUY будут закрыты SELL позиции и, наоборот, при итоговом сигнале SELL будут закрыты BUY позиции.





Расчет объема

Объем позиций может быть постоянным - в таком случае он задается параметром Lots - (при этом Lots ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ РАВЕН НУЛЮ!).





Как оптимизировать

Для каждого символа и таймфрейма необходимо проводить индивидуальную оптимизацию. Так как советник работает только в момент формирования нового бара, то генетическую оптимизацию можно проводить в режиме генерации тиков "1 minute OHLC".

На рисунке показы примерные границы параметров для таймфреймов от M15 до H1: