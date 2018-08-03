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RSI_Expert - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Aleksey Cherbaev
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Простой советник на индикаторе iRSI (Relative Strength Index, RSI).
Стратегия здесь довольно проста:
- При пересечении RSI DOWN level снизу вверх открывается BUY;
- При пересечении RSI UP level сверху вниз открывается SELL.
Размера лота фиксированный и задается в настройках (Lots). Также можно указать необходимые Стоп Лосс (Stop Loss), Тейк Профит (Take Profit) и трейлинг (Trailing Stop).
Так как в процессе формирования свечи индикатор может временно пересекать какой-либо из уровней (верхний или нижний), торговый сигнал проверяется на баре #1 и баре #2. А вот с закрытием немного поинтересней - в основном позиции закрываются при появлении противоположного сигнала. Соответственно, если открыты позиция BUY, а появляется сигнал SELL, все позиции BUY закроются и откроется одна позиция SELL.
Можно экспериментировать с параметрами Стоп Лосс (Stop Loss), Тейк Профит (Take Profit) и трейлинг (Trailing Stop). Если задать любому из этих параметров "0.0", это означает выключение параметра.
USDJPY, M15:
Индикатор двух диапазонов произвольных временных интервалов.TrendManager
Трендовый индикатор, основанный на разнице между двумя мувингами.
Индикатор - торговая система "FX Fish 2MA".55 MA
Торговая система на iMA (Moving Average, MA) с периодом усреднения 55 (период усреднения жестко прописан в коде, во входные параметры не вынесен).