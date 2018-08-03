RSI_Expert

Автор идеи: Aleksey Cherbaev

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Простой советник на индикаторе iRSI (Relative Strength Index, RSI).

Стратегия здесь довольно проста:

При пересечении RSI DOWN level снизу вверх открывается BUY;

снизу вверх открывается BUY; При пересечении RSI UP level сверху вниз открывается SELL.

Размера лота фиксированный и задается в настройках (Lots). Также можно указать необходимые Стоп Лосс (Stop Loss), Тейк Профит (Take Profit) и трейлинг (Trailing Stop).

Так как в процессе формирования свечи индикатор может временно пересекать какой-либо из уровней (верхний или нижний), торговый сигнал проверяется на баре #1 и баре #2. А вот с закрытием немного поинтересней - в основном позиции закрываются при появлении противоположного сигнала. Соответственно, если открыты позиция BUY, а появляется сигнал SELL, все позиции BUY закроются и откроется одна позиция SELL.

Можно экспериментировать с параметрами Стоп Лосс (Stop Loss), Тейк Профит (Take Profit) и трейлинг (Trailing Stop). Если задать любому из этих параметров "0.0", это означает выключение параметра.

USDJPY, M15: