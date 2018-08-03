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RSI_Expert - эксперт для MetaTrader 5

Joni999 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1767
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи: Aleksey Cherbaev

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Простой советник на индикаторе iRSI (Relative Strength Index, RSI).

Стратегия здесь довольно проста:

  • При пересечении RSI DOWN level снизу вверх открывается BUY;
  • При пересечении RSI UP level сверху вниз открывается SELL.

Размера лота фиксированный и задается в настройках (Lots). Также можно указать необходимые Стоп Лосс (Stop Loss), Тейк Профит (Take Profit) и трейлинг (Trailing Stop).

Так как в процессе формирования свечи индикатор может временно пересекать какой-либо из уровней (верхний или нижний), торговый сигнал проверяется на баре #1 и баре #2. А вот с закрытием немного поинтересней - в основном позиции закрываются при появлении противоположного сигнала. Соответственно, если открыты позиция BUY, а появляется сигнал SELL, все позиции BUY закроются и откроется одна позиция SELL.

Можно экспериментировать с параметрами Стоп Лосс (Stop Loss), Тейк Профит (Take Profit) и трейлинг (Trailing Stop). Если задать любому из этих параметров "0.0", это означает выключение параметра.

USDJPY, M15:

RSI_Expert

i-AnyRange2Cld i-AnyRange2Cld

Индикатор двух диапазонов произвольных временных интервалов.

TrendManager TrendManager

Трендовый индикатор, основанный на разнице между двумя мувингами.

FX Fish 2MA FX Fish 2MA

Индикатор - торговая система "FX Fish 2MA".

55 MA 55 MA

Торговая система на iMA (Moving Average, MA) с периодом усреднения 55 (период усреднения жестко прописан в коде, во входные параметры не вынесен).